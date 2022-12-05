МАЭК приостановил подачу горячей воды в Актау

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Жители Актау проснулись сегодня, 5 декабря, без горячей воды в кранах.
- У знакомых ее отключили вчера вечером. У кого-то подача была прекращена в 4 часа утра, а всем собираться на работу, в сады и школы. Это издевательство, – жалуется жительница 4 микрорайона Актау.
С отсутствием горячей воды столкнулись жители разных микрорайонов.
- Неужели отключение воды связано с тем, чтобы не повторить ситуацию Экибастуза, ведь известно, что МАЭК «на ладан дышит». Возникает вопрос: а раньше чем думали? Тарифы поднимают, большинство населения оплачивает, чтобы в один день остаться без горячей воды. Воду отключили во всех микрорайонах, – возмущаются жители.
В пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром» подтвердили отключение горячей воды.
- В связи с увеличением расхода горячей воды по городу Актау, для поддержания необходимого уровня объема воды в резервуарах, бесперебойной подачи питьевой воды жителям города и нормального функционирования систем отопления, использование горячей воды в многоквартирных жилых домах временно приостанавливается. После накопления необходимого объема воды подача горячей воды будут восстановлена. Приносим извинения за причинение неудобств, - сообщили на предприятии.
Напомним, в ночь на 27 ноября на ТЭЦ Экибастуза остановились четыре котла и произошли многочисленные порывы на тепловых сетях. Причиной повреждения тепловых сетей назвали ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях. 27 ноября было одномоментно 43 случая порывов, и 28 ноября было выявлено еще 30 случаев. Без тепла в 30-градусный мороз остались десятки домов.
- У знакомых ее отключили вчера вечером. У кого-то подача была прекращена в 4 часа утра, а всем собираться на работу, в сады и школы. Это издевательство, – жалуется жительница 4 микрорайона Актау.
С отсутствием горячей воды столкнулись жители разных микрорайонов.
- Неужели отключение воды связано с тем, чтобы не повторить ситуацию Экибастуза, ведь известно, что МАЭК «на ладан дышит». Возникает вопрос: а раньше чем думали? Тарифы поднимают, большинство населения оплачивает, чтобы в один день остаться без горячей воды. Воду отключили во всех микрорайонах, – возмущаются жители.
В пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром» подтвердили отключение горячей воды.
- В связи с увеличением расхода горячей воды по городу Актау, для поддержания необходимого уровня объема воды в резервуарах, бесперебойной подачи питьевой воды жителям города и нормального функционирования систем отопления, использование горячей воды в многоквартирных жилых домах временно приостанавливается. После накопления необходимого объема воды подача горячей воды будут восстановлена. Приносим извинения за причинение неудобств, - сообщили на предприятии.
Напомним, в ночь на 27 ноября на ТЭЦ Экибастуза остановились четыре котла и произошли многочисленные порывы на тепловых сетях. Причиной повреждения тепловых сетей назвали ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях. 27 ноября было одномоментно 43 случая порывов, и 28 ноября было выявлено еще 30 случаев. Без тепла в 30-градусный мороз остались десятки домов.