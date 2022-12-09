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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Опубликовано: Сегодня, 06:57

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Траты за самостоятельную установку насосов для питьевой воды жителям Актау не компенсируют

Жители нескольких микрорайонов, не дожидаясь помощи уполномоченных органов или управляющих компаний, самостоятельно устанавливают водяные насосы для усиления напора питьевой воды в кранах. Государственное коммунальное предприятие (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы» («КЖСА») объявило конкурс на приобретение и установку 80 водяных насосов. В коммунальной организации отметили, что за установку такого оборудования самими жителями компенсация не предусмотрена.

Иллюстративное фото из открытых источников
У жителей дома №1 в 5 микрорайоне с весны этого года наблюдается проблема с напором подачи питьевой воды в квартиры. По словам Динары Цховребовой, проживающей в этом доме, летом такая ситуация наблюдалась во всем городе, но в их доме - круглый год.

- Раньше вода шла хоть и тонкой струйкой, но она была. Сейчас ее нет вообще. В доме 294 квартиры, потребление большое. Мы понимаем, что это проблема всего города, и обратились в акимат за консультацией. Там нам сказали, что государством предусмотрена бесплатная установка водяных насосов. Мы написали заявление в нашу управляющую компанию, ждем, - рассказала Динара Цховребова.

Подобная ситуация наблюдается и в других микрорайонах города. Для решения этой проблемы жители дома №26 в 12 микрорайоне планируют приобрести водяные насосы самостоятельно.

- Ради бесперебойной подачи питьевой воды можно и самим установить. Власть долго реагирует, но возместят ли нам потом потраченные средства? Вообще предусмотрено ли это законом?, – пожаловалась Ирина Молчаева (имя изменено – прим. автора).

Ислям Усенов, заместитель директора ГКП «КЖСА», рассказал, что компенсация затраченных жильцами средств для решения проблемы с напором питьевой воды не предусмотрена. Однако коммунальное предприятие объявило конкурс на закупку 80 водяных насосов, которые, по заявкам жителей, установят бесплатно.

- Проблемы с питьевой водой наблюдаются в нескольких микрорайонах Актау, самая сложная ситуация в 11, 12, 4 и 5 микрорайонах. Мы объявили конкурс на закупку и установку водяных насосов для решения этой проблемы и должны были закончить работы к концу этого года, но помешала ситуация с коронавирусом в Китае. Сами насосы заказаны там. В данный момент часть из них находится на складах Актау, часть – в Алматы. К концу недели их должны уже привезти, - рассказал Ислям Усенов.

Как отметил заместитель директора коммунальной компании, жители нескольких микрорайонов уже подали заявку на установку таких насосов в их дома. С подобным заявлением можно обратиться в городской отдел жилищной инспекции.

- В связи с задержками работы по полной установке водяных насосов в домах города планируем закончить в феврале следующего года. Стоит отметить, насосы будут устанавливать только в домах, насчитывающих больше пяти этажей. За установку данных насосов с жильцов деньги удерживаться не будут, - отметил Ислям Усенов.

Михаил Одинцов



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