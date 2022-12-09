Траты за самостоятельную установку насосов для питьевой воды жителям Актау не компенсируют

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У жителей дома №1 в 5 микрорайоне с весны этого года наблюдается проблема с напором подачи питьевой воды в квартиры. По словам Динары Цховребовой, проживающей в этом доме, летом такая ситуация наблюдалась во всем городе, но в их доме - круглый год.



- Раньше вода шла хоть и тонкой струйкой, но она была. Сейчас ее нет вообще. В доме 294 квартиры, потребление большое. Мы понимаем, что это проблема всего города, и обратились в акимат за консультацией. Там нам сказали, что государством предусмотрена бесплатная установка водяных насосов. Мы написали заявление в нашу управляющую компанию, ждем, - рассказала Динара Цховребова.



Подобная ситуация наблюдается и в других микрорайонах города. Для решения этой проблемы жители дома №26 в 12 микрорайоне планируют приобрести водяные насосы самостоятельно.



- Ради бесперебойной подачи питьевой воды можно и самим установить. Власть долго реагирует, но возместят ли нам потом потраченные средства? Вообще предусмотрено ли это законом?, – пожаловалась Ирина Молчаева (имя изменено – прим. автора).



Ислям Усенов, заместитель директора ГКП «КЖСА», рассказал, что компенсация затраченных жильцами средств для решения проблемы с напором питьевой воды не предусмотрена. Однако коммунальное предприятие объявило конкурс на закупку 80 водяных насосов, которые, по заявкам жителей, установят бесплатно.



- Проблемы с питьевой водой наблюдаются в нескольких микрорайонах Актау, самая сложная ситуация в 11, 12, 4 и 5 микрорайонах. Мы объявили конкурс на закупку и установку водяных насосов для решения этой проблемы и должны были закончить работы к концу этого года, но помешала ситуация с коронавирусом в Китае. Сами насосы заказаны там. В данный момент часть из них находится на складах Актау, часть – в Алматы. К концу недели их должны уже привезти, - рассказал Ислям Усенов.



Как отметил заместитель директора коммунальной компании, жители нескольких микрорайонов уже подали заявку на установку таких насосов в их дома. С подобным заявлением можно обратиться в городской отдел жилищной инспекции.



- В связи с задержками работы по полной установке водяных насосов в домах города планируем закончить в феврале следующего года. Стоит отметить, насосы будут устанавливать только в домах, насчитывающих больше пяти этажей. За установку данных насосов с жильцов деньги удерживаться не будут, - отметил Ислям Усенов.



Михаил Одинцов