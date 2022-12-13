Дело - труба: горожане сообщили о порыве на трубопроводе в пригороде Актау

Кадр видео
Жители Актау запечатлели на видео протекающий трубопровод, который расположен над дорогой при выезде из города в районе «КазАзота».
- Вода течет сверху из трубы, на вид выглядит опасно, - отметил автор видео.
В пресс-службе «КазАзот» сообщили, что трубопровод принадлежит их компании.
- Порыв уже устраняют. Там выходит пар, - сказали в пресс-службе компании.
Также в пресс-службе предприятия отметили, что данный порыв не влияет на жизнь города.
- Вода течет сверху из трубы, на вид выглядит опасно, - отметил автор видео.
В пресс-службе «КазАзот» сообщили, что трубопровод принадлежит их компании.
- Порыв уже устраняют. Там выходит пар, - сказали в пресс-службе компании.
Также в пресс-службе предприятия отметили, что данный порыв не влияет на жизнь города.