Жители дома в 32Б микрорайоне Актау сообщили о проблемах с подачей тепла

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В редакцию Lada.kz обратились жители 11 дома 32Б микрорайона. По их словам, им сегодня отключили отопление. Проблемы с подачей тепла наблюдаются не первый месяц.



- ЖК «Актау самалы» сдан в эксплуатацию в 2017 году. Тепловая мощность дома не рассчитана на количество квартир. В связи с этим обслуживающая компания разрешила владельцам нескольких квартир установить насосы для улучшения циркуляции. Но в связи с холодной зимой в этом году количество насосов увеличилось до 30. В результате дом потерял тепловую циркуляцию, - рассказали жители дома.



По словам горожан, они обращались в жилищную инспекцию, где обещали создать комиссию, включив туда специалистов из «Каспий жылу, су арнасы». Однако вопрос с теплоснабжением дома так и не был решён.



- Комиссия обещала приехать к нам в дом, но в назначенное время они не пришли. Теперь мы не можем до них дозвониться, - добавили горожане.