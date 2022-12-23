Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 23 Декабря
+2...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.98 KZT
  • €1 = 497.15 KZT
  • 1 RUB = 6.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 357

Жители дома в 32Б микрорайоне Актау сообщили о проблемах с подачей тепла

Жители жилого комплекса «Актау самалы» в 32Б микрорайоне рассказали о проблемах с отоплением. Горожане установили в доме насосы, однако, они лишь усугубили ситуацию с подачей тепла.

Иллюстративное фото
В редакцию Lada.kz обратились жители 11 дома 32Б микрорайона. По их словам, им сегодня отключили отопление. Проблемы с подачей тепла наблюдаются не первый месяц.

- ЖК «Актау самалы» сдан в эксплуатацию в 2017 году. Тепловая мощность дома не рассчитана на количество квартир. В связи с этим обслуживающая компания разрешила владельцам нескольких квартир установить насосы для улучшения циркуляции. Но в связи с холодной зимой в этом году количество насосов увеличилось до 30. В результате дом потерял тепловую циркуляцию, - рассказали жители дома.

По словам горожан, они обращались в жилищную инспекцию, где обещали создать комиссию, включив туда специалистов из «Каспий жылу, су арнасы». Однако вопрос с теплоснабжением дома так и не был решён.

- Комиссия обещала приехать к нам в дом, но в назначенное время они не пришли. Теперь мы не можем до них дозвониться, - добавили горожане.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика