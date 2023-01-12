Жители Актау жалуются на отсутствие горячей воды и тепла в полотенцесушителе

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В редакцию газеты «Лада» поступили жалобы на отсутствие тепла в полотенцесушителе и горячей воды от жителей нескольких микрорайонов.



- По распоряжению коммунальщиков горячее водоснабжение нам поставили на обратку. Теперь из-за этого у нас из кранов идёт холодная вода. Это же издевательство в такой мороз. Самое обидное, платить то мы будем как за горячую воду, - жалуются жители 14 микрорайона.



В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в связи с повышением температуры со стороны ТОО «МАЭК» в целях безопасности и предотвращения несчастного случая всем обслуживающим организациям была направлена телефонограмма о переключении горячего водоразбора через обратную сеть.



- В домах, где установлены регуляторы, данные работы проводить не надо, при правильной наладке и регулировке будет работать полотенцесушитель и будет горячая вода, - отметили в ГКП «КЖСА».



В Telegram чат-канале акимат Мангистауской области ТОО «МАЭК» прокомментировал многочисленные жалобы горожан.



- МАЭК повысил температуру теплосети до 101 С. Ограничений с нашей стороны нет. Регулирование температуры горячей воды в многоквартирных жилых домах находится в ведении обслуживающих организаций (КСК, ОСИ), - говорится в сообщении.