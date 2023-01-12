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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:07

Просмотров: 1546

Жители Актау жалуются на отсутствие горячей воды и тепла в полотенцесушителе

Горожане пожаловались на отсутствие горячей воды и подачи тепла в полотенцесушителе. Жалобы поступают из нескольких микрорайонов. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» ответили горожанам.

Иллюстративное фото
В редакцию газеты «Лада» поступили жалобы на отсутствие тепла в полотенцесушителе и горячей воды от жителей нескольких микрорайонов.

- По распоряжению коммунальщиков горячее водоснабжение нам поставили на обратку. Теперь из-за этого у нас из кранов идёт холодная вода. Это же издевательство в такой мороз. Самое обидное, платить то мы будем как за горячую воду, - жалуются жители 14 микрорайона.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в связи с повышением температуры со стороны ТОО «МАЭК» в целях безопасности и предотвращения несчастного случая всем обслуживающим организациям была направлена телефонограмма о переключении горячего водоразбора через обратную сеть.

- В домах, где установлены регуляторы, данные работы проводить не надо, при правильной наладке и регулировке будет работать полотенцесушитель и будет горячая вода, - отметили в ГКП «КЖСА».

В Telegram чат-канале акимат Мангистауской области ТОО «МАЭК» прокомментировал многочисленные жалобы горожан.

- МАЭК повысил температуру теплосети до 101 С. Ограничений с нашей стороны нет. Регулирование температуры горячей воды в многоквартирных жилых домах находится в ведении обслуживающих организаций (КСК, ОСИ), - говорится в сообщении.



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Комментарии ( 5 )

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БО (Посетители) Сегодня, 15:01
Какая чушь ! О нас оказывается заботятся ! А то вдруг обожжемся !
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:10
Молодцы акимат!!!!Хорошо отмазались!!!!Ограничений нет,мы ни за что не отвечаем!!!Одни маты в вашу сторону-акимат!!!
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:02
Все как в поговорке: "Иван кивает на Петра, а Пётр на Ивана."
Так в разговорах и дождемся весны.
 
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  • Космос
  • Ingul
  • БО
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 13:26
Главное чтобы наши горе чинуши окончательно не разморозили сам город podzatylnik как печальная участь Экибастуза, а то привыкли в своём репертуаре как всегда за полгода до отопительного сезона...рапортовать о чуть ли не 100% готовности к зимнему сезону, что потом у них трубы водопроводов расползаются и лопаются на ровном месте boyan applause и как всегда у коммунальщиков да местных чинуш всегда и во всём виноват многострадальный МАЭК..этакий козёл отпущения!!! Вместо того чтобы его уже окончательно модернизировать и обновить оборудования...все последние мощности на издыхании с него пытаются...высосать!!!
 
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  • Космос
  • ak12
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 12:55
Короче говоря, в лютый мороз перевели нас на летний режим с холодной обраткой. Спасибо огромное!
 
 

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