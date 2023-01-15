Проблему с порывом трубопровода не могут решить в Актау

- За три дня никто не удосужился устранить неполадки. Некоторые и так испытывают дефицит воды, а здесь просто она утекает в никуда, - возмутился местный житель.

- Произошёл порыв на магистральном трубопроводе питьевой воды. Сегодня возьмём в работу, - заявили в «Каспий жылу, су арнасы».

По словам горожан, порыв трубопровода произошёл у военно-морского института в 24 микрорайоне три дня назад. Вода сначала била полуметровым фонтаном, после место порыва прикрыли металлическим листом.В «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что их специалисты выехали на место порыва.