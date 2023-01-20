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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:03

Просмотров: 290

Жители одного из домов села Мангистау жалуются на отсутствие питьевой и горячей воды

Жители 99 дома в селе Мангистау в Мунайлинском районе пожаловались на отсутствие второй день горячей и питьевой воды. В районном акимате сообщили, что к жителям направлен водовоз, выясняется причина отсутствия воды.

Иллюстративное фото
В редакцию поступили жалобы на отсутствие питьевой и горячей воды от жителей 99 дома в селе Мангистау в Мунайлинском районе.

- Второй день мы сидим без воды, нет ни питьевой, ни горячей. Звонили с жалобой в акимат, они нам сказали потерпеть. Сколько можно ждать, хотя бы направили к нам питьевую воду водовозкой, но никто ничего решать не хочет. Мы страдаем без воды, - пожаловалась жительница 99 дома.

Аким Мунайлинского района Ержан Кумискалиев заявил, что причина отсутствия воды выясняется.

- На месте работает бригада коммунальной службы. Водовозку с водой отправили горожанам. Скорее всего, была проблема с трубой из-за холодной погоды. Скоро подача воды будет налажена, - сообщил Ержан Кумискалиев.



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