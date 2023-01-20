Жители одного из домов села Мангистау жалуются на отсутствие питьевой и горячей воды

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В редакцию поступили жалобы на отсутствие питьевой и горячей воды от жителей 99 дома в селе Мангистау в Мунайлинском районе.



- Второй день мы сидим без воды, нет ни питьевой, ни горячей. Звонили с жалобой в акимат, они нам сказали потерпеть. Сколько можно ждать, хотя бы направили к нам питьевую воду водовозкой, но никто ничего решать не хочет. Мы страдаем без воды, - пожаловалась жительница 99 дома.



Аким Мунайлинского района Ержан Кумискалиев заявил, что причина отсутствия воды выясняется.



- На месте работает бригада коммунальной службы. Водовозку с водой отправили горожанам. Скорее всего, была проблема с трубой из-за холодной погоды. Скоро подача воды будет налажена, - сообщил Ержан Кумискалиев.