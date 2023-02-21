Срубивший дерево владелец магазина во 2 микрорайоне Актау должен высадить десять саженцев

Фото жителей Актау
В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что на место инцидента вчера, 20 февраля, выезжали их специалисты и участковый полиции микрорайона.
- Поговорили с жителями данного дома. От уполномоченного органа арендатор магазина разрешения на обрезку деревьев не брала. Участковый составил административный акт. Она признала свою вину и жителям обещала сделать компенсационную посадку 10 деревьев, - сообщили в городской администрации.
Напомним, жители 2 микрорайона Актау обвинили в вырубке деревьев владельцев магазина.
- Поговорили с жителями данного дома. От уполномоченного органа арендатор магазина разрешения на обрезку деревьев не брала. Участковый составил административный акт. Она признала свою вину и жителям обещала сделать компенсационную посадку 10 деревьев, - сообщили в городской администрации.
Напомним, жители 2 микрорайона Актау обвинили в вырубке деревьев владельцев магазина.