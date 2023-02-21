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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:37

Просмотров: 377

Срубивший дерево владелец магазина во 2 микрорайоне Актау должен высадить десять саженцев

Хозяин магазина, расположенного в 45 доме во 2 микрорайоне, пообещал высадить 10 новых деревьев вместо срубленного. Об этом сообщили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Фото жителей Актау
В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что на место инцидента вчера, 20 февраля, выезжали их специалисты и участковый полиции микрорайона.

- Поговорили с жителями данного дома. От уполномоченного органа арендатор магазина разрешения на обрезку деревьев не брала. Участковый составил административный акт. Она признала свою вину и жителям обещала сделать компенсационную посадку 10 деревьев, - сообщили в городской администрации.

Напомним, жители 2 микрорайона Актау обвинили в вырубке деревьев владельцев магазина.



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Комментарии ( 4 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 16:37
Акимат то сам верит этим словам?
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:30
владелец магазина должен высадить десять саженцев

Видать хорошая "крыша" у этого барыги! Даже Статья 381-1.КоАП РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников) его не коснулась! И документы на расширение (с двух сторон дома) и перепланировку наверное тоже в порядке? crazy Это ваще магазин или чё? look Неужели туда ходят за продуктами? На пункт приёма металлолома похож
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 16:27
посадку 10 деревьев

Только в голую землю пусть не сажает, должен присутствовать чернозем или навоз и полив.
Посадить то каждый может, а вот дальнейший уход.
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 16:26
Пусть высадит и вырастит, вовремя поливает, доведёт до тех деревьев которые вырубил
 
 

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