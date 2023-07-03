Жителей 19 микрорайона Актау предупредили об отключении электроэнергии

Жители 19 микрорайона Актау в первую половину дня 4 июля останутся без электричества.





- В связи с проведением плановых работ запланировано отключении электроэнергии с 09:00 до 13:00. Под отграничение попадут жилые комплексы «Аманат» «Парасат» «Раяна», «Батыс», «Ханшайым», «Альбина», «Асемай», «Салем», а также дома №14, 14/1, 3, 110, 23, 119, 116, 14/3, 14/2, 20, 9, 10/2, 10/3, 28, 27, 27/1, - сообщает пресс-служба ГКП «АУЭС».