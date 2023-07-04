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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 828

Министр энергетики о МАЭК: Авария является следствием хронического недофинансирования энергопредприятия

В министерстве энергетики Казахстана еще в апреле этого года знали, что ситуация на ТОО «МАЭК» критическая, и акимат просил выделить на ремонт комбината 4,9 млрд тенге. Об этом в кулуарах правительства сказал глава минэнерго Алмасадам Саткалиев.

фото из архива Lada.kz
Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что окончательное решение по авариям на АНПЗ и МАЭК будет дано после завершения работы комиссии.

- Как вы знаете, по поручению Главы государства создана специальная комиссия, куда войдут органы госэнергонадзора, Министерства энергетики, субъектов отрасли. По итогам работы комиссии мы вам конкретно скажем, кто из ответственных сотрудников должен понести наказание, - сказал министр энергетики в кулуарах Правительства.

По его словам, вопрос о необходимости проведения капремонта на предприятии был решен весной.

- Была составлена «дорожная карта» по данному энергообъекту. Авария является следствием многолетнего износа оборудования. Для ликвидации потребуется большой период времени. По аварии будут устранены нарушения уже к концу завтрашнего дня, - сказал Саткалиев.

Он также отметил, что Министерством энергетики была привлечена независимая компании KPMG, которая провела анализ всех теплоэлектроцентралей, в том числе МАЭК.

- Были определены все ключевые проблемы, в том числе уровень износа. Действительно, мы знали, что ситуация была критической. И не только сотрудники компании, но и акимата области, госэнергонадзора эту ситуацию понимали, - сказал Саткалиев.

По его словам, для ликвидации данной ситуации акимат запросил 4,9 млрд тенге, и на совещании под председательством премьер-министра Алихана Смаилова по подготовке к отопительному сезону было принято решение выделить средства комбинату.

- То есть 3,1 млрд тенге на этот год для этого предприятия были предусмотрены, - сказал глава Минэнерго.

По словам Саткалиева, произошедшая авария является следствием хронического недофинансирования энергопредприятия.

- Эта авария стала следствием хронического недофинансирования предприятия. Был накоплен износ. Не проводились капитальные ремонты, связанные с недостатком тарифов. В связи с низким уровнем заработной платы возникли определенные проблемы по обеспечению профессиональным кадровым потенциалом, недостаточности тарифов, - пояснил министр энергетики.



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Комментарии ( 3 )

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mustain (Посетители) Сегодня, 13:39
Нужно уволить ещё 150 ненужных ИТР и сократить сменных работников, взять 30 заместителей директоров, вам что, всё подсказывать нужно?
 
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  • Ingul
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:19
Прокуратура, антикоррупционный комитет или как вы там называетесь?
Трястите всех причастных, кто последние 15-ть лет был у руля Маэка и Екиматов.

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Ingul
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 12:57
Авария является следствием хронического недофинансирования энергопредприятия - может следствием хронического ОТКАТА в свои карманы devil
Или хищением Руководством
 
 

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