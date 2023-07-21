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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 10:49

Просмотров: 269

«Детям играть негде»: подрядчик во время замены труб испортил футбольное поле в Актау

Жители 11 микрорайона Актау пожаловались на то, что во время проведения ремонтных работ подрядчики испортили футбольное поле, на котором играли дети. В Актауской жилищной инспекции заверили, что подрядчик после завершения ремонта приведет футбольное поле в порядок.

Фото жителей
Жители 11 микрорайона пожаловались на затянувшийся ремонт труб, из-за которого сотрудники подрядной организации испортили состояние футбольного поля.

- Разбомбили футбольное поле, а восстанавливать никто не хочет. Технику загнали, а она простаивает, рабочие загорают, зарплата, как говорится, идет. Детям играть негде. Футбольное поле отобрали у них, - говорит житель дома Арыстан.

В Актауской жилищной инспекции рассказали, что на этом месте сотрудники «Каспий жылу, су арнасы» проводят ремонтные работы трубопровода.

- Восстановление футбольного поля будет проводиться по порядку. Конкретных средств на это не предусмотрено. Однако управление ЖКХ Актау отремонтирует футбольное поле на деньги, выделенные в рамках проведения ремонтных работ, - прокомментировали в ведомстве.




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