«Детям играть негде»: подрядчик во время замены труб испортил футбольное поле в Актау

Жители 11 микрорайона пожаловались на затянувшийся ремонт труб, из-за которого сотрудники подрядной организации испортили состояние футбольного поля.- Разбомбили футбольное поле, а восстанавливать никто не хочет. Технику загнали, а она простаивает, рабочие загорают, зарплата, как говорится, идет. Детям играть негде. Футбольное поле отобрали у них, - говорит житель дома Арыстан.В Актауской жилищной инспекции рассказали, что на этом месте сотрудники «Каспий жылу, су арнасы» проводят ремонтные работы трубопровода.- Восстановление футбольного поля будет проводиться по порядку. Конкретных средств на это не предусмотрено. Однако управление ЖКХ Актау отремонтирует футбольное поле на деньги, выделенные в рамках проведения ремонтных работ, - прокомментировали в ведомстве.