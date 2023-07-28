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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:00

Просмотров: 345

Территорию возле домов в 19 микрорайоне очистили от мусора

О проблемах с вывозом мусора заявили жители 19 микрорайона. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что территорию очистили от мусора.

Фото пресс-службы ведомства
В рубрику «Народные новости» пользователь сайта lada.kz прислал видео под названием «Актау утопает в мусоре», на кадрах которого видно горы мусора возле домов.

Территорию возле домов в 19 микрорайоне очистили от мусора


- Я - жительница 19 микрорайона. Скоро мы утонем в мусоре. КСК не реагирует, ссылается на акимат. Уже крысы завелись, - пожаловалась жительница города.



В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что территорию очистили от мусора.

- По поводу мусора в 19 микрорайоне дали задание коммунальной службе. Мусор убрали сегодня в 12:00. Каждый день коммунальная служба занимается очисткой города Актау. Уважаемые жители и гости Актау, просим вас выбрасывать мусор в урны и контейнеры, - сообщили в городском отделе ЖКХ.



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