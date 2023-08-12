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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:11

Просмотров: 1242

Какие ограничения введут в Мангистау из-за аварии на «МАЭКе»

Для предотвращения перегруза сети потребуется ежедневное ограничение промышленных потребителей Мангистауского энергоузла, передаёт пресс-служба энергетической компании «KEGOK».

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В компании сообщают, что 11 августа в 14:20 по времени Астаны произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 «МАЭК», что привело к последующим отключениям потребителей - в Атырауском энергоузле на 45 МВт, в Мангистауском энергоузле на 98 МВт.

Штатная работа автоматики позволила избежать серьезных последствий для сети и объектов инфраструктуры. Работа потребителей 1-й категории, жизненно важных объектов, в том числе больниц, не пострадала.

В дальнейшем, в 16:30, произошла новая авария - отключился энергоблок №3 «МАЭК» со снижением нагрузки на 147 МВт. Это привело к ограничению потребления электрической мощности на 55 МВт в Атырауском энергоузле и на 35 МВт в Мангистауском энергоузле. В результате, повторно произошел перегруз транзита 220 кВ Уральск-Атырау-Мангистау и отключение в 16:35 Линии-2540 от противоаварийной автоматики. По этой причине Атырауский и Мангистауский энергоузлы выделились на изолированную работу, а также была нарушена работа электростанций ГТЭС Каламкас и ГТЭС-200 Уральск (снижение генерации на 116 МВт). В 16:58 параллельная работа Атырауского и Мангистауского энергоузлов была восстановлена.

Национальная электрическая сеть продолжила функционирование в штатном режиме, что позволило частично заменить выбывшие мощности. 

В 19:15 ограничения в Атырауском энергоузле полностью сняты.

По состоянию на 01:00 12 августа в Мангистауском энергоузле ограничено порядка 108,5 МВт промышленных потребителей. До завершения аварийно-восстановительных работ на энергоблоке №3 «МАЭК» для предотвращения перегруза сети потребуется ежедневное ограничение промышленных потребителей Мангистауского энергоузла. При этом, в приоритетном порядке будут обеспечиваться потребности населения и социально важных объектов.

Напомним, несколько сёл в Мангистау остались без электричества.



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Комментарии ( 1 )

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  • rastolkuy
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  • Ingul
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 12:48
Прочитал новость и вспомнилась новость ноября и другие 2022 года, вспомнились пророческие комментарии, очень интересно однако. Зная подходы и особенности государственного управления, рядовые граждане становяться прорицателями, и задаешься вопросом - а что сделали то с того времени? Почему сразу не принимали меры, а ждали веерных аварий? Как так получается что кажется обычные граждане лучше предсказывают ситуации и планируют чем управленцы в чиьи обязанности это входит? И кто-то ответит за состояние комбината из числа прошлых и нынешних управленцев? Мир всем!

https://www.lada.kz/aktau_news/communal/106551-maek-peredali-v-sobstvennost-akim
ata-mangistauskoy-oblasti.html#comment
 
 

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