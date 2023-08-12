Сколько займёт устранение причин остановки энергоблока «МАЭК» в Актау

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Определить и устранить причины остановки энергоблока специалисты МАЭКа планируют до 24:00 14 августа.
На 11:00 12 августа существуют ограничения по ряду предприятий.
Ограничений в подаче электроэнергии и водоснабжения бытовым потребителям Мангистау со стороны ТОО «МАЭК» нет.
Работники комбината прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления работы.
Напомним, ряд ограничений введут из-за аварии на «МАЭКе».
На 11:00 12 августа существуют ограничения по ряду предприятий.
Ограничений в подаче электроэнергии и водоснабжения бытовым потребителям Мангистау со стороны ТОО «МАЭК» нет.
Работники комбината прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления работы.
Напомним, ряд ограничений введут из-за аварии на «МАЭКе».