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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:14

Просмотров: 501

Сколько займёт устранение причин остановки энергоблока «МАЭК» в Актау

Ограничений в подаче электроэнергии и водоснабжения бытовым потребителям Мангистау со стороны ТОО «МАЭК» нет, заявили на предприятии.

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Определить и устранить причины остановки энергоблока специалисты МАЭКа планируют до 24:00 14 августа.

На 11:00 12 августа существуют ограничения по ряду предприятий.

Ограничений в подаче электроэнергии и водоснабжения бытовым потребителям Мангистау со стороны ТОО «МАЭК» нет.

Работники комбината прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления работы.

Напомним, ряд ограничений введут из-за аварии на «МАЭКе».



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Комментарии ( 1 )

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 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 17:39
За 30 с лишним лет прошедшей независимости можно было построить хоть 5 новых МАЭКов!!! При Динмухамеде Ахметовиче Кунаеве Казахская тогда ССР была с нуля создан ВПК и промышленный потенциал республики на это понадобились 22 года с 1964-1986 года к своей независимости Казахстан пришёл с мощным производством и высокоразвитой промышленностью!! За прошедшие 32 года пожинаем плоды былого утраченного потенциала!! Браво!! Просто молодцы!! Ничего нового не создали и старое похерили...Сырьевой придаток Запада!!который кроме полезных ископаемых никому не интересен...Был бы жив сейчас Кунаев он бы со стыда провалился бы..за то,что натворили его потомки...
 
 

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