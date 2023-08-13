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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:02

Просмотров: 101

«Реабилитация» футбольного поля затянулась в Актау

Уже второй месяц коммунальщики не могут восстановить спортивную площадку. Ситуацию прокомментировали в городском отделе ЖКХ.

Фото жителей дома №12 в 11 микрорайоне
Еще в середине июня, по словам жителей дома №12 в 11 микрорайоне, после замены трубопровода коммунальщики убрали с нового футбольного поля резиновое покрытие, ворота и ограждения.

«Реабилитация» футбольного поля затянулась в Актау


- За это время натянули лишь сетку ограждения, но резиновое покрытие так и не застелили. С такими темпами и лето закончится, - говорят жители дома №12.


«Реабилитация» футбольного поля затянулась в Актау


В городском отделе ЖКХ сообщили, что на сегодня по периметру площадки полностью установлен забор.

- Со временем будет восстановлена стяжка и уложен газон, - заверили чиновники.


«Реабилитация» футбольного поля затянулась в Актау


Напомним, футбольное поле изувечили из-за коммунальной аварии.



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