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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 1272

Подвергались механическим воздействиям: в ГКП «АУЭС» рассказали, почему головные кабели в 33 микрорайоне Актау пришли в негодность

Повреждения в головных кабелях, выходящих с подстанций ТП 33-21, ТП 33-22 в 33 микрорайоне были получены при строительстве домов в результате механических повреждений. Два кабеля находятся в изношенном состоянии. В настоящее время в срочном порядке ведутся работы по их замене. Об этом сообщил руководитель ГКП «АУЭС» Акилен Сарсенгалиев.

Фото предоставил Акилен Сарсенгалиев
После публикации статьи про отключение подачи электроэнергии в двух жилых домах в 33 микрорайоне из-за повреждений в головных кабелях начали появляться вопросы от жителей о том, как возможно столько повреждений, если дома совсем недавно были построены.

На этот вопрос ответил руководитель ГКП «АУЭС» Акилен Сарсенгалиев.

По его словам, инженерные сети в 33 микрорайоне проложены в 2015 году.

- Тогда только начиналось строительство домов №№ 6 и 7 в 33 микрорайоне. На сегодняшний день кабели пришли в негодность, так как неоднократно подвергались механическим повреждениям из-за строительства домов. Ранее в результате проверки были выявлены семь повреждений в головных кабелях, выходящих с подстанций ТП 33-21, ТП 33-22. Несколькими бригадами в две смены проводились работы по восстановлению одного кабеля. Второй кабель мы тоже пытались восстановить, но он не подлежит восстановлению, поэтому вчера было принято решение в срочном порядке заменить эти два кабеля полностью, так как подстанция находится в настоящее время только на одном кабеле, - сказал Акилен Сарсенгалиев.


Акилен Сарсенгалиев отметил, что сейчас ведутся работы по раскопке траншеи. До конца недели энергетики в срочном порядке проложат два новых кабеля.

Подвергались механическим воздействиям: в ГКП «АУЭС» рассказали, почему головные кабели в 33 микрорайоне Актау пришли в негодность


Подвергались механическим воздействиям: в ГКП «АУЭС» рассказали, почему головные кабели в 33 микрорайоне Актау пришли в негодность


Напомним, отключение подачи электроэнергии коснулось двух жилых домов в 33 микрорайоне. 9 сентября люди выразили негодование, выйдя на улицы в знак протеста.




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Комментарии ( 2 )

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  • Tor1m
  • Papirosso
 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:57
Проверенная схема кражи казённых средств

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Космос
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  • Tor1m
  • Papirosso
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:40
Ничего не бывает просто так. Вариантов несколько - а) использовали старые или не качественные кабеля, б) превышены нормы длиных токов для кабелей и методов прокладки, в) нарушены условия прокладки кабелей.
Конечно все зависит от условий конкретного кабеля, токов, прокладки и т.д., однозначно ответить можно только изучая конкретный случай и участок, НО НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ ПРОСТО ТАК. На фото видны изолированные кабеля скрытой электропроводки, при этом нет следов защитных элеменетов от механического повреждения. Тем временем Правила устройства электроустановок нормируют кабеля, токи, методы прокладки и т.д.
К примеру, в таблице 174 Правил четко указаны условия прокладки скрытых электропроводок, а также в правилах есть такие строки - при скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении; Кто нибудь что подобное видит? look
Я конечно не эксперт, но тут явно все не просто так, и без разницы какой вариант из упомянутых выше будет основной причиной, предположу что в корне имеет место быть умышленное не соблюдений соответствий с целью снижения и хищения средств или не компетентные кадры, а скорее всего и то и другое возможно, причем в тесном переплетении, именно поэтому заключение эксперта такое поверхностное, чтобы на корни не нарваться при глубоком расследовании инцидента. Мир всем!
 
 

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