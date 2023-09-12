Подвергались механическим воздействиям: в ГКП «АУЭС» рассказали, почему головные кабели в 33 микрорайоне Актау пришли в негодность

- Тогда только начиналось строительство домов №№ 6 и 7 в 33 микрорайоне. На сегодняшний день кабели пришли в негодность, так как неоднократно подвергались механическим повреждениям из-за строительства домов. Ранее в результате проверки были выявлены семь повреждений в головных кабелях, выходящих с подстанций ТП 33-21, ТП 33-22. Несколькими бригадами в две смены проводились работы по восстановлению одного кабеля. Второй кабель мы тоже пытались восстановить, но он не подлежит восстановлению, поэтому вчера было принято решение в срочном порядке заменить эти два кабеля полностью, так как подстанция находится в настоящее время только на одном кабеле, - сказал Акилен Сарсенгалиев.

После публикации статьи про отключение подачи электроэнергии в двух жилых домах в 33 микрорайоне из-за повреждений в головных кабелях начали появляться вопросы от жителей о том, как возможно столько повреждений, если дома совсем недавно были построены.На этот вопрос ответил руководитель ГКП «АУЭС» Акилен Сарсенгалиев.По его словам, инженерные сети в 33 микрорайоне проложены в 2015 году.Акилен Сарсенгалиев отметил, что сейчас ведутся работы по раскопке траншеи. До конца недели энергетики в срочном порядке проложат два новых кабеля.Напомним, отключение подачи электроэнергии коснулось двух жилых домов в 33 микрорайоне. 9 сентября люди выразили негодование, выйдя на улицы в знак протеста.