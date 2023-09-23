Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 23 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.25 KZT
  • €1 = 505.52 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 708

Изношенными трубами занялся аким Актау

Глава города Улугбек Тналиев взял под контроль вопрос с подачей горячей воды. Он вышел в прямой эфир и объяснил ситуацию.

Фото из доступных источников
Аким Актау лично занялся проверкой касательно подключения горячей воды.

Сегодня, 23 сентября, Улугбек Тналиев посетил 1 микрорайон, в котором 28 жилых домов. В настоящее время горячая вода подана в дома №№14, 15, 16, 18, 19, 20 и 21. Еще 21 дом пока остается без нее.

- Это связано с тем, что трубы изношены и возникли неисправности. Например, если мы поднимем давление до семи атмосфер, трубопровод просто-напросто не выдержит этого давления. Сейчас работники ГКП «КЖСА» проводят работы по их замене. Я призываю всех проявить терпение. У нас есть специальный план по замене всех изношенных труб. Мы по порядку выполняем всю эту работу, - сообщил Улугбек Тналиев.


Аким также просит горожан поинтересоваться в чатах у своих КСК, открыты ли задвижки в домах.

- Надо сделать проверочную работу. По правде говоря, некоторые ОСИ и КСК еще не выполняли эти работы. Мы с сотрудниками акимата разделились на бригады и смотрим, открыты ли задвижки в подвалах жилых домов или нет, - подчеркнул глава города.


Напомним, жители Актау пожаловались на то, что, несмотря на обещания, горячую воду так и не подали с 19 сентября.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Iron man
  • Жанар
  • Шевченко 81
  • ЁмоЁ
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:21
Раньше все ЖЭК, КСК и т.д. обязаны были получить паспорт готовности систем отопления к зиме по каждому дому.
А теперь гадают открыты ли задвижки.
Какая-то безысходность.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика