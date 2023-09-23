Изношенными трубами занялся аким Актау

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Аким Актау лично занялся проверкой касательно подключения горячей воды.
Сегодня, 23 сентября, Улугбек Тналиев посетил 1 микрорайон, в котором 28 жилых домов. В настоящее время горячая вода подана в дома №№14, 15, 16, 18, 19, 20 и 21. Еще 21 дом пока остается без нее.
Аким также просит горожан поинтересоваться в чатах у своих КСК, открыты ли задвижки в домах.
Напомним, жители Актау пожаловались на то, что, несмотря на обещания, горячую воду так и не подали с 19 сентября.
Сегодня, 23 сентября, Улугбек Тналиев посетил 1 микрорайон, в котором 28 жилых домов. В настоящее время горячая вода подана в дома №№14, 15, 16, 18, 19, 20 и 21. Еще 21 дом пока остается без нее.
- Это связано с тем, что трубы изношены и возникли неисправности. Например, если мы поднимем давление до семи атмосфер, трубопровод просто-напросто не выдержит этого давления. Сейчас работники ГКП «КЖСА» проводят работы по их замене. Я призываю всех проявить терпение. У нас есть специальный план по замене всех изношенных труб. Мы по порядку выполняем всю эту работу, - сообщил Улугбек Тналиев.
Аким также просит горожан поинтересоваться в чатах у своих КСК, открыты ли задвижки в домах.
- Надо сделать проверочную работу. По правде говоря, некоторые ОСИ и КСК еще не выполняли эти работы. Мы с сотрудниками акимата разделились на бригады и смотрим, открыты ли задвижки в подвалах жилых домов или нет, - подчеркнул глава города.
Напомним, жители Актау пожаловались на то, что, несмотря на обещания, горячую воду так и не подали с 19 сентября.