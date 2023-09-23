Изношенными трубами занялся аким Актау

- Это связано с тем, что трубы изношены и возникли неисправности. Например, если мы поднимем давление до семи атмосфер, трубопровод просто-напросто не выдержит этого давления. Сейчас работники ГКП «КЖСА» проводят работы по их замене. Я призываю всех проявить терпение. У нас есть специальный план по замене всех изношенных труб. Мы по порядку выполняем всю эту работу, - сообщил Улугбек Тналиев.

- Надо сделать проверочную работу. По правде говоря, некоторые ОСИ и КСК еще не выполняли эти работы. Мы с сотрудниками акимата разделились на бригады и смотрим, открыты ли задвижки в подвалах жилых домов или нет, - подчеркнул глава города.