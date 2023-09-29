В 13 микрорайоне Актау демонтировали аварийный козырек над подъездом

Фото предоставлено ТОО «Маңғыстау Бірлік»
Руководитель обслуживающей дом компании сообщил, что ранее жители были оповещены, что аварийный козырек будет демонтирован сегодня, 29 сентября.
Газиз Агатаев также отметил, что жильцы данного дома не исполняют свои обязательства по оплате услуг.
Напомним, жители 24 дома в 13 микрорайоне пожаловались на аварийное состояние козырька. Горожане опасаются за свои жизни и боятся обрушения козырька подъезда.
- Мы уже ранее встречались с жителями данного подъезда и обсудили необходимость демонтажа аварийного козырька. Мы выбрали и согласовали с ними удобное время для проведения работ. Мы даже заранее разместили объявление о демонтаже с указанием даты. Сегодня козырек убрали, - сказал сообщил руководитель ТОО «Маңғыстау Бірлік» Газиз Агатаев.
Газиз Агатаев также отметил, что жильцы данного дома не исполняют свои обязательства по оплате услуг.
- Для установки нового козырька требуются средства, однако жильцы дома отказываются платить. Мы установим его, как только жители дома внесут оплату, - подчеркнул Газиз Агатаев.
Напомним, жители 24 дома в 13 микрорайоне пожаловались на аварийное состояние козырька. Горожане опасаются за свои жизни и боятся обрушения козырька подъезда.
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