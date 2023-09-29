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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 77

В 13 микрорайоне Актау демонтировали аварийный козырек над подъездом

Сегодня, 29 сентября, рабочие демонтировали аварийный козырек у одного из подъездов 24 дома в 13 микрорайоне. Об этом сообщил руководитель ТОО «Маңғыстау Бірлік» Газиз Агатаев.

Фото предоставлено ТОО «Маңғыстау Бірлік»
Руководитель обслуживающей дом компании сообщил, что ранее жители были оповещены, что аварийный козырек будет демонтирован сегодня, 29 сентября.

В 13 микрорайоне Актау демонтировали аварийный козырек над подъездом


В 13 микрорайоне Актау демонтировали аварийный козырек над подъездом


В 13 микрорайоне Актау демонтировали аварийный козырек над подъездом


- Мы уже ранее встречались с жителями данного подъезда и обсудили необходимость демонтажа аварийного козырька. Мы выбрали и согласовали с ними удобное время для проведения работ. Мы даже заранее разместили объявление о демонтаже с указанием даты. Сегодня козырек убрали, - сказал сообщил руководитель ТОО «Маңғыстау Бірлік» Газиз Агатаев.


Газиз Агатаев также отметил, что жильцы данного дома не исполняют свои обязательства по оплате услуг.

- Для установки нового козырька требуются средства, однако жильцы дома отказываются платить. Мы установим его, как только жители дома внесут оплату, - подчеркнул Газиз Агатаев.


Напомним, жители 24 дома в 13 микрорайоне пожаловались на аварийное состояние козырька. Горожане опасаются за свои жизни и боятся обрушения козырька подъезда.



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