В 13 микрорайоне Актау демонтировали аварийный козырек над подъездом

- Мы уже ранее встречались с жителями данного подъезда и обсудили необходимость демонтажа аварийного козырька. Мы выбрали и согласовали с ними удобное время для проведения работ. Мы даже заранее разместили объявление о демонтаже с указанием даты. Сегодня козырек убрали, - сказал сообщил руководитель ТОО «Маңғыстау Бірлік» Газиз Агатаев.

- Для установки нового козырька требуются средства, однако жильцы дома отказываются платить. Мы установим его, как только жители дома внесут оплату, - подчеркнул Газиз Агатаев.