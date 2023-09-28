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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 15

Жители 13 микрорайона Актау опасаются обрушения бетонного козырька подъезда

Жители 24 дома в 13 микрорайоне пожаловались на аварийное состояние козырька. Горожане опасаются за свои жизни и боятся обрушения козырька подъезда.

Фото жителей 13 микрорайона
Жители 24 дома в 13 микрорайоне прислали в редакцию Lada.kz фотографии аварийного козырька у одного из подъездов.

Жители 13 микрорайона Актау опасаются обрушения бетонного козырька подъезда


Жители 13 микрорайона Актау опасаются обрушения бетонного козырька подъезда


Жильцы дома опасаются, что конструкция вот-вот может рухнуть.

- Это серьезная проблема, которая требует немедленного вмешательства. КСК нашего микрорайона никак не реагирует, говорят - только ждать, а сколько ждать - не сказали. Аварийный козырек представляет серьезную опасность для жизни и здоровья нас и наших детей. Мы боимся, что он обрушится на головы наших детей, - пожаловались жители дома.


Жильцы дома просят руководство КСК незамедлительно провести проверку состояния козырька и предпринять необходимые меры для его замены.

Напомним, козырёк в жилом доме №4 в 9 микрорайоне Актау обрушился 11 мая 2023 года. В результате один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау. Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажем в Актау. У погибшего при обрушении бетонного козырька в Актау осталось пятеро детей.



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