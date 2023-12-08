Один из приподнятых пешеходных переходов перенесли из-за жалоб водителей автобусов

Фото lada.kz
Жители Актау заметили, что новый приподнятый пешеходный переход убрали.
В общем по городу в 8 местах установлены приподнятые пешеходы. Их адреса:
- возле областной больницы в 26 микрорайоне;
- сзади дома №32 в 5 микрорайоне
- 4 мкр., возле сквера Захарова;
- возле дома №4 в 9 микрорайоне;
- напротив политехнического колледжа в 3Б микрорайоне;
- возле школы №8 в 6 микрорайоне;
- возле школы №13 в 12 микрорайоне.
- возле стелы «I love Aktau» на берегу моря.
Напомним, согласно данным сайта государственных закупок Республики Казахстан, установка приподнятых пешеходных переходов бюджету Актау обошлась в - 21 428 572 тенге. Установкой пешеходов занималась компания ТОО «Актау Сервис Курылыс». Они же, к слову, будут заниматься установкой елки и украшением города в этом году.
Почти сразу после установки жители города стали жаловаться на то, что конструкция не выдерживает веса машин и «разваливается на глазах». В Сети появились видео того, как автобусы с трудом преодолевают это препятствие.
- Приподнятый пешеходный переход, установленный между 6 и 6А микрорайонами (станция Меловая) переустановили на новом месте из-за того, что он препятствовал движению автобусов. Конструкцию переустановили в 6 микрорайоне перед школой №6. Также рядом со стелой «Я люблю Актау» на берегу моря установлен еще один приподнятый пешеходный переход, - сообщает актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
В общем по городу в 8 местах установлены приподнятые пешеходы. Их адреса:
- возле областной больницы в 26 микрорайоне;
- сзади дома №32 в 5 микрорайоне
- 4 мкр., возле сквера Захарова;
- возле дома №4 в 9 микрорайоне;
- напротив политехнического колледжа в 3Б микрорайоне;
- возле школы №8 в 6 микрорайоне;
- возле школы №13 в 12 микрорайоне.
- возле стелы «I love Aktau» на берегу моря.
Напомним, согласно данным сайта государственных закупок Республики Казахстан, установка приподнятых пешеходных переходов бюджету Актау обошлась в - 21 428 572 тенге. Установкой пешеходов занималась компания ТОО «Актау Сервис Курылыс». Они же, к слову, будут заниматься установкой елки и украшением города в этом году.
Почти сразу после установки жители города стали жаловаться на то, что конструкция не выдерживает веса машин и «разваливается на глазах». В Сети появились видео того, как автобусы с трудом преодолевают это препятствие.