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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 18:53

Просмотров: 1374

Один из приподнятых пешеходных переходов перенесли из-за жалоб водителей автобусов

Водители автобусов пожаловались в городскую администрацию Актау на новый вид пешеходных переходов. Приподнятые конструкции, сделанные для вынужденного снижения скорости автомобилистов, стали проблемой для общественного транспорта. В результате чего один из таких «ноу-хау перехода» убрали и перенесли в другое место, сообщает пресс-служба акимата города Актау.

Фото lada.kz
Жители Актау заметили, что новый приподнятый пешеходный переход убрали.

- Приподнятый пешеходный переход, установленный между 6 и 6А микрорайонами (станция Меловая) переустановили на новом месте из-за того, что он препятствовал движению автобусов. Конструкцию переустановили в 6 микрорайоне перед школой №6. Также рядом со стелой «Я люблю Актау» на берегу моря установлен еще один приподнятый пешеходный переход, - сообщает актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.


В общем по городу в 8 местах установлены приподнятые пешеходы. Их адреса:

- возле областной больницы в 26 микрорайоне;
- сзади дома №32 в 5 микрорайоне
- 4 мкр., возле сквера Захарова;
- возле дома №4 в 9 микрорайоне;
- напротив политехнического колледжа в 3Б микрорайоне;
- возле школы №8 в 6 микрорайоне;
- возле школы №13 в 12 микрорайоне.
- возле стелы «I love Aktau» на берегу моря.

Напомним, согласно данным сайта государственных закупок Республики Казахстан, установка приподнятых пешеходных переходов бюджету Актау обошлась в - 21 428 572 тенге. Установкой пешеходов занималась компания ТОО «Актау Сервис Курылыс». Они же, к слову, будут заниматься установкой елки и украшением города в этом году.

Почти сразу после установки жители города стали жаловаться на то, что конструкция не выдерживает веса машин и «разваливается на глазах». В Сети появились видео того, как автобусы с трудом преодолевают это препятствие.



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Комментарии ( 6 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 21:42
Поставьте за т/Байтерек, 27-39. Окемату, Тюльпану писали и через его, и нарочно, отфутболили!
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 21:30
"-возле школы №8 в 6 микрорайоне;"... draznilka podzatylnik
 
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spamregg (Посетители) Сегодня, 21:29
В 6мкр переустановили потому что там в час пик задница твориться. Хоть оперативно убрали.
 
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  • Жанар
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 20:24
По моему эти новые автобусы тупо цепляют их днищем, насколько я заметил. Несколько раз видел как в миллиметрах от перехода они проходят. Если при этом автобус будет переполнен в час пик, то зацеп неизбежен...
 
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Darkman (Посетители) Сегодня, 19:20
Хотелось бы узнать, каким образом он мешал автобусам?
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:14
-"переустановили в 6 микрорайоне перед школой №8..."-это что за лажа? ,писаки...
 
 

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