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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:46

Просмотров: 998

Мы вынуждены покупать бутыли: жители дома в 11 микрорайоне Актау пожаловались на отсутствие питьевой воды

Буквально две недели назад в доме №37 в 11 микрорайоне отключали питьевую воду из-за порыва, и снова аналогичная проблема настигла жильцов.

Фото жителей дома №37
Люди сообщают, что подачу питьевой воды отключили во второй половине дня. Они переживают, что с таким количеством порывов в городе, неизвестно когда воду подключат.

- Не успели мы оправиться от прошлых порывов, как грянули новые. Помимо оплаты показаний счетчиков теперь ещё должны покупать воду! - жалуются жильцы дома №37.


Мы вынуждены покупать бутыли: жители дома в 11 микрорайоне Актау пожаловались на отсутствие питьевой воды


Жильцам приходится теперь покупать питьевую воду в автомате дома №13.

Мы вынуждены покупать бутыли: жители дома в 11 микрорайоне Актау пожаловались на отсутствие питьевой воды


В ГКП «КЖСА» сообщили, что порыв произошёл в подвале дома №37. Рабочие устраняют проблему. Когда подача воды возобновится, пока неизвестно.

Подвал дома №37

Мы вынуждены покупать бутыли: жители дома в 11 микрорайоне Актау пожаловались на отсутствие питьевой воды


Напомним, в конце ноября подобный порыв был выявлен на трубопроводе питьевой воды у дома №37 в 11 микрорайоне. Без водоснабжения тогда остались домов №28, №29, №30, №31, №36, №37 и №40.



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Комментарии ( 4 )

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Kzhsa_kzhsa (Посетители) Сегодня, 22:38
Сегодня 13.12.2023 г. в 15.00 часов по адресу 11 мкр 37 дом в подвале под 2 кв на трубопроводе питьевой воды был выявлен порыв, в результате отключения была выявлена неисправная запорная арматура под ограничение попали 31, 36, 37, 40 дома, до 19.00 часов запорную арматуру поменяли ограничение только 37дом, на данный момент ведутся ремонтные работы (замена трубы ДУ57- 1м и резьба ду40).

До 00.00 часов водоснабжение будет возобновлено.
 
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  • rastolkuy
 КУРЬЕР (Посетители) Сегодня, 20:32
Приборы в любом случае есть, а вот распространяется ли на них ОДН ? За воду и электричество. Посмотреть бы их счета!
 
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  • Papirosso
  • Дизель
  • babe
  • rastolkuy
 glu-info (Посетители) Сегодня, 19:09
Цитата: Papirosso
акие киоски сбоку домов оплачивают жители ввиде одн ? Ибо ниразу не видел чтобы их заправляли водой или аккумуляторы меняли для наличия электричества...
Эти киоски подключены к питьевому трубопроводу и электро сети дома где они стоят. А вот есть ли на них приборы учета не знаю.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Дизель
  • babe
  • rastolkuy
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 18:58
Такие киоски сбоку домов оплачивают жители ввиде одн ? Ибо ниразу не видел чтобы их заправляли водой или аккумуляторы меняли для наличия электричества...

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

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