Мы вынуждены покупать бутыли: жители дома в 11 микрорайоне Актау пожаловались на отсутствие питьевой воды

Фото жителей дома №37
Люди сообщают, что подачу питьевой воды отключили во второй половине дня. Они переживают, что с таким количеством порывов в городе, неизвестно когда воду подключат.
Жильцам приходится теперь покупать питьевую воду в автомате дома №13.
В ГКП «КЖСА» сообщили, что порыв произошёл в подвале дома №37. Рабочие устраняют проблему. Когда подача воды возобновится, пока неизвестно.
Напомним, в конце ноября подобный порыв был выявлен на трубопроводе питьевой воды у дома №37 в 11 микрорайоне. Без водоснабжения тогда остались домов №28, №29, №30, №31, №36, №37 и №40.
- Не успели мы оправиться от прошлых порывов, как грянули новые. Помимо оплаты показаний счетчиков теперь ещё должны покупать воду! - жалуются жильцы дома №37.
Жильцам приходится теперь покупать питьевую воду в автомате дома №13.
В ГКП «КЖСА» сообщили, что порыв произошёл в подвале дома №37. Рабочие устраняют проблему. Когда подача воды возобновится, пока неизвестно.
Подвал дома №37
Напомним, в конце ноября подобный порыв был выявлен на трубопроводе питьевой воды у дома №37 в 11 микрорайоне. Без водоснабжения тогда остались домов №28, №29, №30, №31, №36, №37 и №40.