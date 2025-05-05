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05.05.2025, 14:44

Актау останется без технической воды

Коммунальная жизнь 0 3 353 Лиана Рязанцева

Техническую воду отключат 6 мая в связи с проведением работ по аттестации расходомерных узлов на ЦУВС-3. Об этом сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК», передает Lada.kz.

 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

По данным энергокомбината, с 00.00 до 20.00 6 мая будет временно приостановлена подача технической воды на город.

Приносим извинения за временные неудобства, - сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

Напомним, 11 апреля, в Актау завершился отопительный сезон.

Вместе с отоплением в Актау отключили и горячую воду. 

Ранее сообщалось, что в 2025 году сразу после завершения отопительного сезона начнётся реконструкция 10 км магистральных тепловых сетей. Работы планируется полностью завершить к сентябрю - до начала следующего отопительного периода.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Да вы задолбали с этим отключением.мало того что не помыться ещё и на горшке хрен посидишь.небось у вас то есть водичка?чтоб вам ни дна и бачки пустые.
05.05.2025, 14:04
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