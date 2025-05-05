Актау останется без технической воды

Техническую воду отключат 6 мая в связи с проведением работ по аттестации расходомерных узлов на ЦУВС-3. Об этом сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК», передает Lada.kz .

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По данным энергокомбината, с 00.00 до 20.00 6 мая будет временно приостановлена подача технической воды на город.

Приносим извинения за временные неудобства, - сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

Напомним, 11 апреля, в Актау завершился отопительный сезон.

Вместе с отоплением в Актау отключили и горячую воду.

Ранее сообщалось, что в 2025 году сразу после завершения отопительного сезона начнётся реконструкция 10 км магистральных тепловых сетей. Работы планируется полностью завершить к сентябрю - до начала следующего отопительного периода.