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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:53

Просмотров: 634

В Актау определили подрядчика по ремонту монумента «Вечный огонь»

О том, какие работы предстоит выполнить победителю конкурса, рассказал Берик Изгалиев, руководитель городского отдела ЖКХ.

Фото предоставил Берик Изгалиев
Тендер на реконструкцию мемориала «Вечный огонь» выиграло ТОО «МТС-Актау». В конкурсе участвовали 17 предприятий Актау.

По условиям конкурса, подрядчик должен будет демонтировать керамическую плитку и облицевать монумент «Вечный огонь» жидким травертином. Компании предстоит заменить мраморные напольные плиты на новые и облицевать подпорные стены вокруг монумента гранитом.

В Актау определили подрядчика по ремонту монумента «Вечный огонь»


В Актау определили подрядчика по ремонту монумента «Вечный огонь»


- Компания проводит подготовительные работы. Мемориал оградили перед демонтажом облицовки. Сроки окончания ремонта назвать пока не можем, - сказал Берик Изгалиев.

В Актау определили подрядчика по ремонту монумента «Вечный огонь»


В Актау определили подрядчика по ремонту монумента «Вечный огонь»


В Актау определили подрядчика по ремонту монумента «Вечный огонь»


На ремонт монумент из городского бюджета планируют выделить 79 миллионов 607 142 тенге.

По словам Берика Изгалиева, капитальный ремонт мемориала последний раз проводился 10 лет назад.


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Комментарии ( 3 )

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  • Toryn
 dundya (Посетители) Сегодня, 15:42
Был нормально выложен мраморной плиткой, все красиво....Нет! Надо сделать непонятно что, выложили белой "туалетной" плиткой, да еще как "качественно"! Позорище!!! Мрамор видно кому-то был нужнее. Даже на памятниках "навариться" надо!
 
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  • Feniks
 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:21
ежегодный распил казенных средств...вся шайка лейка там и кто проводит тендер и кто выигрывает...хочешь выграть тендер не за будь про откат....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Feniks
  • zhanino
  • Toryn
 makovka (Посетители) Сегодня, 15:10
Сколько же его можно ремонтировать?! Каждый год ищут подрядчика, потом находят, потом "ремонтируют", потом снова ищут...
 
 

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