В Актау определили подрядчика по ремонту монумента «Вечный огонь»

Фото предоставил Берик Изгалиев
Тендер на реконструкцию мемориала «Вечный огонь» выиграло ТОО «МТС-Актау». В конкурсе участвовали 17 предприятий Актау.
По условиям конкурса, подрядчик должен будет демонтировать керамическую плитку и облицевать монумент «Вечный огонь» жидким травертином. Компании предстоит заменить мраморные напольные плиты на новые и облицевать подпорные стены вокруг монумента гранитом.
- Компания проводит подготовительные работы. Мемориал оградили перед демонтажом облицовки. Сроки окончания ремонта назвать пока не можем, - сказал Берик Изгалиев.
На ремонт монумент из городского бюджета планируют выделить 79 миллионов 607 142 тенге.
По словам Берика Изгалиева, капитальный ремонт мемориала последний раз проводился 10 лет назад.
По условиям конкурса, подрядчик должен будет демонтировать керамическую плитку и облицевать монумент «Вечный огонь» жидким травертином. Компании предстоит заменить мраморные напольные плиты на новые и облицевать подпорные стены вокруг монумента гранитом.
- Компания проводит подготовительные работы. Мемориал оградили перед демонтажом облицовки. Сроки окончания ремонта назвать пока не можем, - сказал Берик Изгалиев.
На ремонт монумент из городского бюджета планируют выделить 79 миллионов 607 142 тенге.
По словам Берика Изгалиева, капитальный ремонт мемориала последний раз проводился 10 лет назад.