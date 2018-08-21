В Актау установили разноцветные контейнеры для мусора

Большую часть разноцветных контейнеров уже установили вдоль набережной в 15 микрорайоне.- Новые контейнеры покрыты прорезиненной краской и лаком, что позволяет дольше эксплуатировать контейнер и защищает его от выгорания на солнце. В планах модернизировать все контейнеры в городе, а это более 2300 штук. Также на сегодняшний день мы разработали новый вид контейнеров специально для галерейных домов. Сейчас ведется производство, на следующей неделе планируем их начать устанавливать в городе. Надеемся, что с помощью этих контейнеров решится проблема припаркованных машин, - рассказал Адлет Перемкулов.По мнению работников ТОО «Caspiy Operating», разноцветные контейнеры приятно гармонируют в городской среде.- Актау - город красок, и мы решили сделать контейнеры красочными, как этот прекрасный город, - отметил Адлет Перемкулов.