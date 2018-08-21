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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:38

Просмотров: 1566

В Актау установили разноцветные контейнеры для мусора

В Актау установили 35 разноцветных контейнеров для твердых бытовых отходов (ТБО). Обновлению подвергнутся все имеющиеся контейнеры в городе. Об этом сообщил Адлет Перемкулов, заместитель директора ТОО «Caspiy Operating».

Фото предоставлено ТОО «Caspiy Operating».
Большую часть разноцветных контейнеров уже установили вдоль набережной в 15 микрорайоне.

В Актау установили разноцветные контейнеры для мусора


В Актау установили разноцветные контейнеры для мусора


- Новые контейнеры покрыты прорезиненной краской и лаком, что позволяет дольше эксплуатировать контейнер и защищает его от выгорания на солнце. В планах модернизировать все контейнеры в городе, а это более 2300 штук. Также на сегодняшний день мы разработали новый вид контейнеров специально для галерейных домов. Сейчас ведется производство, на следующей неделе планируем их начать устанавливать в городе. Надеемся, что с помощью этих контейнеров решится проблема припаркованных машин, - рассказал Адлет Перемкулов.

По мнению работников ТОО «Caspiy Operating», разноцветные контейнеры приятно гармонируют в городской среде.

В Актау установили разноцветные контейнеры для мусора


- Актау - город красок, и мы решили сделать контейнеры красочными, как этот прекрасный город, - отметил Адлет Перемкулов.

Для обратной связи с населением города по проблеме своевременного вывоза ТБО в ТОО «Caspiy Operating» создана «горячая линия», телефон 60-54-24.


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Комментарии ( 11 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 23:28
Yanis
Вы прочитайте весь коммент и поймете.
 
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Yanis (Посетители) Вчера, 23:22
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Надо бить по корманам людей

А мы, люди, жители нашего города здесь при чём? За что нас бить? И Вас, кстати, тоже. Кого попросим, чтобы нас били?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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  • ЁмоЁ
 mer (Посетители) Вчера, 23:14
Гуляли сегодня долго по набережной 14-15 мкр,преспичило зайти в туалет,увидили замок на решетке двери. И куда,при том что,не ожидали такого подвоха. "Астана" спасла нас,а то взгляд уже был на камышах напротив. Как же достало это.
 
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markus (Посетители) Вчера, 22:35
Хвалить пока рано. Посмотрим как и когда они установят новые контейнера там,где это действительно необходимо. Например 1--3 мкр,там в каждом дворе нехватает контейнеров,а которые имеются уже давно разваливаются. А пока,это очередная показуха! В 15, особенно в самале контейнера и так новые были.
 
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  • OpOp
  • Erlan84
 Yanis (Посетители) Вчера, 21:19
Окей, Гугл. Япония, мусор, сортировка.
Господа из «Caspiy Operating», на раз-два-три.
1. Своевременный вывоз.
2. Приучение населения к сортировке мусора и вывоз разного мусора разными контейнерами (вот тут и дифференциация по цветовому признаку пригодится).
3. Возможность переработки и переработка мусора в полезные штуки.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
-3
  • alesha
  • Жанар
  • Yanis
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  • Я
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 18:35
Нужно агитировать переработку отходов, именно в Актау. Если наладить переработку, это тоже бизнеc, готовое сырье. И здесь поможет полисмены. Пусть следят за камерами и штрафуют каждого нарушителя. Только так мы сможем изменится. Надо бить по корманам людей. А вот эти разноцветные контейнера поставьте спереди городского акимата, пусть украшает по полной или пусть акимат катается на них, как раз колесики есть.
 
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Мимоза (Посетители) Вчера, 18:30
Вот и молодцы!))
 
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  • Пантера
 fox001 (Посетители) Вчера, 17:25
А по моему хорошая идея. Много разноцветных подсветок появляються. Если еще по всему городу будут контейнера разноцветные оорот будет приображаться. Олодци хоть что то предпринимают что бы как то сделать город лучше.
 
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  • Tana
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  • Quwanysh Atshybaiuly
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 Jack (Посетители) Вчера, 17:24
Кто-то делает мусорные контейнеры, похожими на город, а кто-то делает город похожим на мусорный контейнер. Гармония во всем!
 
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 firebolt (Посетители) Вчера, 17:09
Актау - город красок, и мы решили сделать контейнеры красочными, как этот прекрасный город, - отметил Адлет Перемкулов.


rofl rofl rofl
Господин Перемкулов из Актау только в область выезжал, раз ему тусклый и унылый Актау кажется городом красок. Тут всё бежевого или ржавого цвета. Какие краски? Деревья - и те ржавые к середине лета. Все краски выжжены солнцем в нашей пустыне.
 
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