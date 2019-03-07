Жители села Саин Шапагатов жалуются на отсутствие питьевой воды

- Понимаю, если бы это была старая труба. Два года еще не прошло, а почти каждые три месяца происходят порывы. Большое количество воды просто-напросто утекает. Что самое интересное — никто «не шевелится», а аким кормит нас обещаниями. Нам приходится привозить питьевую воду из Актау, - сказал Бекболат Оспанов.

По словам жителя села Саин Шапагатов Бекболата Оспанова, прорвавшийся трубопровод поменяли два года назад, заменив его на пластиковый. Каждый квартал, как говорит мужчина, на нем происходят порывы. Коммунальные службы, по словам сельчанина, несвоевременно приступают к устранению проблемы. А власти кормят жителей обещаниями.Житель села Саин Шапагатов Базаралы Койчубаев говорит, что в результате порывов в земле образуется большая яма, из-за которой обваливается уложенная недавно тротуарная плитка.Аким сельского округа Габиден Нуржаубай сообщил, что к данному участку подгонят спецтехнику. Завтра, 8 марта, проблема, по его словам, будет устранена. На время ремонтных работ питьевую воду жителям обещают привезти на водовозах.