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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:46

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Жители села Саин Шапагатов жалуются на отсутствие питьевой воды

На центральной улице села Саин Шапагатов прорвало трубопровод. Населенный пункт фактически лишился питьевой воды. Сельчане жалуются, что местные власти не предпринимают никаких действий уже третий день. Ситуацию прокомментировали в акимате сельского округа.

Фото предоставил Бекболат Оспанов
По словам жителя села Саин Шапагатов Бекболата Оспанова, прорвавшийся трубопровод поменяли два года назад, заменив его на пластиковый. Каждый квартал, как говорит мужчина, на нем происходят порывы. Коммунальные службы, по словам сельчанина, несвоевременно приступают к устранению проблемы. А власти кормят жителей обещаниями.

Жители села Саин Шапагатов жалуются на отсутствие питьевой воды


- Понимаю, если бы это была старая труба. Два года еще не прошло, а почти каждые три месяца происходят порывы. Большое количество воды просто-напросто утекает. Что самое интересное — никто «не шевелится», а аким кормит нас обещаниями. Нам приходится привозить питьевую воду из Актау, - сказал Бекболат Оспанов.


Жители села Саин Шапагатов жалуются на отсутствие питьевой воды


Житель села Саин Шапагатов Базаралы Койчубаев говорит, что в результате порывов в земле образуется большая яма, из-за которой обваливается уложенная недавно тротуарная плитка.

Жители села Саин Шапагатов жалуются на отсутствие питьевой воды


Аким сельского округа Габиден Нуржаубай сообщил, что к данному участку подгонят спецтехнику. Завтра, 8 марта, проблема, по его словам, будет устранена. На время ремонтных работ питьевую воду жителям обещают привезти на водовозах.


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