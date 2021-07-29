Акимат Актау: Свалка на пустыре за магазином «Мастер дом» незаконная

Фото очевидцев
Пользователь Сети в рубрике «Народные новости» пожаловался на то, что на участке за магазином «Мастер дом» и возле ГПП «Хазар» образовалась мусорная свалка.
- Ещё несколько месяцев назад всё было чисто, но каждый день туда приезжают новые машины и сваливают строительный мусор. Почему их не штрафует полиция, - жалуются жители города.
В акимате прокомментировали данную ситуацию.
- Свалка является незаконной. Половина территории — это государственная собственность, другая часть земли находится в частных руках. Жители города незаконно сбрасывают туда мусор. Несколько раз уже на данном участке проводился субботник. Также есть факты задержания правонарушителей, в отношении которых были приняты меры сотрудниками полиции. В ближайшее время также планируем провести субботник совместно с департаментом экологии, - сказали в акимате города.
Городская администрация просит горожан не выбрасывать мусор в неположенном месте, а отвозить на полигон.
- Если вы стали свидетелем попытки незаконной свалки мусора, увидели, как кто-то выбрасывает мусор в неположенном месте, просим зафиксировать всё на фото и видео и отправить сотрудникам полиции, - отметили в акимате Актау.
- Ещё несколько месяцев назад всё было чисто, но каждый день туда приезжают новые машины и сваливают строительный мусор. Почему их не штрафует полиция, - жалуются жители города.
В акимате прокомментировали данную ситуацию.
- Свалка является незаконной. Половина территории — это государственная собственность, другая часть земли находится в частных руках. Жители города незаконно сбрасывают туда мусор. Несколько раз уже на данном участке проводился субботник. Также есть факты задержания правонарушителей, в отношении которых были приняты меры сотрудниками полиции. В ближайшее время также планируем провести субботник совместно с департаментом экологии, - сказали в акимате города.
Городская администрация просит горожан не выбрасывать мусор в неположенном месте, а отвозить на полигон.
- Если вы стали свидетелем попытки незаконной свалки мусора, увидели, как кто-то выбрасывает мусор в неположенном месте, просим зафиксировать всё на фото и видео и отправить сотрудникам полиции, - отметили в акимате Актау.
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