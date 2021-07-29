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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:33

Просмотров: 5

Акимат Актау: Свалка на пустыре за магазином «Мастер дом» незаконная

В городской администрации прокомментировали жалобу жителей Актау на несанкционированную мусорную свалку на пустыре за магазином «Мастер дом» и возле ГПП «Хазар».

Фото очевидцев
Пользователь Сети в рубрике «Народные новости» пожаловался на то, что на участке за магазином «Мастер дом» и возле ГПП «Хазар» образовалась мусорная свалка.

- Ещё несколько месяцев назад всё было чисто, но каждый день туда приезжают новые машины и сваливают строительный мусор. Почему их не штрафует полиция, - жалуются жители города.

В акимате прокомментировали данную ситуацию.

- Свалка является незаконной. Половина территории — это государственная собственность, другая часть земли находится в частных руках. Жители города незаконно сбрасывают туда мусор. Несколько раз уже на данном участке проводился субботник. Также есть факты задержания правонарушителей, в отношении которых были приняты меры сотрудниками полиции. В ближайшее время также планируем провести субботник совместно с департаментом экологии, - сказали в акимате города.

Городская администрация просит горожан не выбрасывать мусор в неположенном месте, а отвозить на полигон.

- Если вы стали свидетелем попытки незаконной свалки мусора, увидели, как кто-то выбрасывает мусор в неположенном месте, просим зафиксировать всё на фото и видео и отправить сотрудникам полиции, - отметили в акимате Актау.



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