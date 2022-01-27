ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: «Теплоснабжение в жилом комплексе «Акку-1» подается в штатном режиме»

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В коммунальной службе пояснили, что в 30, 31, 32 домах в 33 микрорайоне были перебои с теплоснабжением в автоматическом тепловом пункте (АТП) со стороны обслуживающей организации.
- Согласно обращениям от жителей вышеуказанных домов работники ГКП «КЖСА» совместно с обслуживающей организацией провели наладку АТП и перевели на ручной режим работы. На сегодняшний день теплоснабжение подается в штатном режиме, - сообщили в коммунальной службе.
Напомним, горожане пожаловались на слабую подачу тепла в своих квартирах. По словам одной из жительниц комплекса «Акку-1» в 33 микрорайоне Сабины Бокеевой, они вынуждены дополнительно отапливать квартиру электрическими обогревателями.
- Согласно обращениям от жителей вышеуказанных домов работники ГКП «КЖСА» совместно с обслуживающей организацией провели наладку АТП и перевели на ручной режим работы. На сегодняшний день теплоснабжение подается в штатном режиме, - сообщили в коммунальной службе.
Напомним, горожане пожаловались на слабую подачу тепла в своих квартирах. По словам одной из жительниц комплекса «Акку-1» в 33 микрорайоне Сабины Бокеевой, они вынуждены дополнительно отапливать квартиру электрическими обогревателями.
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