«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.31 KZT
  • €1 = 487.02 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:44

Просмотров: 2114

Способы оплаты: Как оплатить электроэнергию в Актау

В ТОО «Маңғыстау Жарық» рассказали про способы оплаты за электроэнергию.

Иллюстративное фото из открытых источников
С этого месяца жителям Актау необходимо производить оплату за электроэнергию энергоснабжающей компании ТОО «Маңғыстау Жарық».

Произвести оплату за потреблённые с 1 января 2022 года объёмы электрической энергии жители города могут несколькими способами.

Самый распространённый способ оплаты, по словам компании, является через приложение «Kaspi.kz». Для этого необходимо пройти во вкладку «Платежи», выбрать «Коммуналка и телефон» после выбрать услуга «Электроэнергия». В данной вкладке выбрать компанию ТОО «Маңғыстау Жарық г.Актау», вбить номер лицевого счёта, последние показания и оплатить.



Также оплатить за электроэнергию жители Актау могут через:
- кассы №6,7,8 в Центре обслуживания потребителей (10 мкр., 1 дом, левое крыло, 2 этаж);
- мобильное приложение банков;
- терминалы Ю-Станция / Ю-кошелек;
- терминалы ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан).

Для проведения оплаты через Halyk Bank, терминалы Ю-Станция / Ю-кошелек; терминалы ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан) необходимо:
- найти услугу «электроэнергия» - ТОО «Маңғыстау Жарық»;
- вбить номер лицевого счёта;
- провести оплату.

В компании отметили, что в ближайшее время также ожидается подключение оплаты через приложения следующих банков: «ForteBank», «БанкЦентрКредит», «Евразийский Банк», «АльфаБанк», «Сбербанк», «Нурбанк».

- Лицевой счёт у жителей города остаётся тот же. Квитанции жители города получат до 15 февраля. По всем остальным вопросам обращаться по номеру: +7(705) 748 1494, - отметили в энергоснабжающей компании.

Направить показания горожане могут на единый whatsapp-номер 8(705) 131-25-67 с указанием заводского номера счётчика, адреса или лицевого счёта абонента.

Напомним, функции энергоснабжения потребителей Актау и Мунайлинского района возложены на ТОО «Маңғыстау Жарық».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
bake (Посетители) Сегодня, 15:06
Убирают 'прокладки' в нефтехимии, даже КТЖ убрал. Почему же эти не уберут?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:28
Сперва была инфа от жарыка- квитанции будут 10 числа, теперь пишут- до 15 февраля.Там будут прописан ОДН, или как альянспрокладка делала- начислено, оплатить? Уже в этих ' мелочах' не было и нет веры этим' фирмам'... podzatylnik
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика