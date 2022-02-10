Способы оплаты: Как оплатить электроэнергию в Актау

Иллюстративное фото из открытых источников
С этого месяца жителям Актау необходимо производить оплату за электроэнергию энергоснабжающей компании ТОО «Маңғыстау Жарық».
Произвести оплату за потреблённые с 1 января 2022 года объёмы электрической энергии жители города могут несколькими способами.
Самый распространённый способ оплаты, по словам компании, является через приложение «Kaspi.kz». Для этого необходимо пройти во вкладку «Платежи», выбрать «Коммуналка и телефон» после выбрать услуга «Электроэнергия». В данной вкладке выбрать компанию ТОО «Маңғыстау Жарық г.Актау», вбить номер лицевого счёта, последние показания и оплатить.
Также оплатить за электроэнергию жители Актау могут через:
- кассы №6,7,8 в Центре обслуживания потребителей (10 мкр., 1 дом, левое крыло, 2 этаж);
- мобильное приложение банков;
- терминалы Ю-Станция / Ю-кошелек;
- терминалы ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан).
Для проведения оплаты через Halyk Bank, терминалы Ю-Станция / Ю-кошелек; терминалы ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан) необходимо:
- найти услугу «электроэнергия» - ТОО «Маңғыстау Жарық»;
- вбить номер лицевого счёта;
- провести оплату.
В компании отметили, что в ближайшее время также ожидается подключение оплаты через приложения следующих банков: «ForteBank», «БанкЦентрКредит», «Евразийский Банк», «АльфаБанк», «Сбербанк», «Нурбанк».
- Лицевой счёт у жителей города остаётся тот же. Квитанции жители города получат до 15 февраля. По всем остальным вопросам обращаться по номеру: +7(705) 748 1494, - отметили в энергоснабжающей компании.
Направить показания горожане могут на единый whatsapp-номер 8(705) 131-25-67 с указанием заводского номера счётчика, адреса или лицевого счёта абонента.
Напомним, функции энергоснабжения потребителей Актау и Мунайлинского района возложены на ТОО «Маңғыстау Жарық».
Произвести оплату за потреблённые с 1 января 2022 года объёмы электрической энергии жители города могут несколькими способами.
Самый распространённый способ оплаты, по словам компании, является через приложение «Kaspi.kz». Для этого необходимо пройти во вкладку «Платежи», выбрать «Коммуналка и телефон» после выбрать услуга «Электроэнергия». В данной вкладке выбрать компанию ТОО «Маңғыстау Жарық г.Актау», вбить номер лицевого счёта, последние показания и оплатить.
Также оплатить за электроэнергию жители Актау могут через:
- кассы №6,7,8 в Центре обслуживания потребителей (10 мкр., 1 дом, левое крыло, 2 этаж);
- мобильное приложение банков;
- терминалы Ю-Станция / Ю-кошелек;
- терминалы ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан).
Для проведения оплаты через Halyk Bank, терминалы Ю-Станция / Ю-кошелек; терминалы ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан) необходимо:
- найти услугу «электроэнергия» - ТОО «Маңғыстау Жарық»;
- вбить номер лицевого счёта;
- провести оплату.
В компании отметили, что в ближайшее время также ожидается подключение оплаты через приложения следующих банков: «ForteBank», «БанкЦентрКредит», «Евразийский Банк», «АльфаБанк», «Сбербанк», «Нурбанк».
- Лицевой счёт у жителей города остаётся тот же. Квитанции жители города получат до 15 февраля. По всем остальным вопросам обращаться по номеру: +7(705) 748 1494, - отметили в энергоснабжающей компании.
Направить показания горожане могут на единый whatsapp-номер 8(705) 131-25-67 с указанием заводского номера счётчика, адреса или лицевого счёта абонента.
Напомним, функции энергоснабжения потребителей Актау и Мунайлинского района возложены на ТОО «Маңғыстау Жарық».