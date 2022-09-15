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ЛАДА.kz » Культура

Опубликовано: Сегодня, 18:21

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На премию «Оскар» выдвинут фильм, эпизоды которого снимались в Актау

Фильм «Жизнь» режиссера Эмира Байгазина снимали в течение трех лет в Алматы, Туркестанской области, Актау и Таиланде. Его выдвинули на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщили на сайте Kazakhcinema.kz.

Скриншот трейлера фильма
Решением Оскаровского комитета Казахстана от нашей страны на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинут фильм «Жизнь». Фильм снят режиссером Эмиром Байгазиным при содействии некоммерческого акционерного общества (НАО) «Государственный центр поддержки национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Мировая премьера новой картины Байгазина, как сообщает Kazakhcinema.kz, состоялась на престижном кинофестивале в Торонто в секции «Современное мировое кино».

Фильм снимали в течение трех лет в Алматы, Туркестанской области, Актау и Таиланде. Лента повествует о герое, который оказывается в череде событий и людей, чьи смыслы жизни образуют некий калейдоскоп.

В главной роли снялся Еркебулан Тасынов. Сам Эмир Байгазин выступил в проекте как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер.

- Идея и история этого фильма пришли ко мне, когда я готовился к съемкам своей первой картины ровно десять лет назад. Несмотря на трудности, в которые попадает герой, я всегда считал эту историю наполненной жизнелюбием, - отметил режиссер.

В 2013 году Эмир Байгазин стал известен на мировой киносцене с картиной «Уроки гармонии», завоевавшей более 25 наград на различных фестивалях. Среди них был и первый для Казахстана «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Затем появились фильмы «Раненый ангел» и «Река», также полюбившиеся западной публике. Мировая премьера фильма «Река» прошла на 75-м Венецианском кинофестивале в программе «Горизонты», где Эмир был награжден как «Лучший режиссер».



Оглашение списка номинантов на премию Американской Киноакадемии, которая будет вручаться в 95-й раз, состоится 24 января 2023 года. Сама церемония пройдет 12 марта 2023 года.

Михаил Одинцов



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