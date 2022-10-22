Музей Мухтара Ауэзова открыли в школе в Актау

В честь 125-летия со дня рождения Мухтара Ауэзова в школе №20 в 28 микрорайоне Актау установили бюст-памятник и музейную комнату, посвященную жизни и творчеству великого писателя.В торжественном мероприятии, состоявшемся вчера, 21 октября, приняли участие заместитель руководителя управления образования Гульмира Мамаева, учителя-ветераны, почетные граждане города и преподаватели, внесшие вклад в развитие этой школы. Почетный ветеран города Есберген Инирбаев открыл бюст знаменитого писателя.Присутствующие почтили память писателя и возложили цветы.- Мухтар Ауэзов – один из ярких представителей казахской интеллигенции. Он открыл для мира великого Абая. Роман-эпопея «Путь Абая» описывает жизнь не только поэта Абая Кунанбаева, но и всего казахского народа того времени. Она считается первой эпопеей, написанной на казахском языке. «Путь Абая» широко известен в Казахстане и далеко за его пределами, - рассказала Гульмира Мамаева.В рамках торжественного мероприятия гости смогли насладиться произведениями писателя. Показали отрывок пьесы «Еңлік–Кебек», написанной больше века назад. Это первое драматическое произведение Мухтара Ауэзова, которое он написал в возрасте 21 года.В завершение мероприятия был исполнен гимн школы «Алға, мектебім!», автором слов которого является учитель казахского языка и литературы Раушан Абилова.