«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 22 Октября
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.93 KZT
  • €1 = 466.31 KZT
  • 1 RUB = 7.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Культура

Опубликовано: Сегодня, 19:20

Просмотров: 344

Музей Мухтара Ауэзова открыли в школе в Актау

В общеобразовательной школе №20 имени Мухтара Ауэзова открыли памятный бюст и музей писателя. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой управления образования региона
В честь 125-летия со дня рождения Мухтара Ауэзова в школе №20 в 28 микрорайоне Актау установили бюст-памятник и музейную комнату, посвященную жизни и творчеству великого писателя.

Музей Мухтара Ауэзова открыли в школе в Актау


В торжественном мероприятии, состоявшемся вчера, 21 октября, приняли участие заместитель руководителя управления образования Гульмира Мамаева, учителя-ветераны, почетные граждане города и преподаватели, внесшие вклад в развитие этой школы. Почетный ветеран города Есберген Инирбаев открыл бюст знаменитого писателя.

Музей Мухтара Ауэзова открыли в школе в Актау


Присутствующие почтили память писателя и возложили цветы.

- Мухтар Ауэзов – один из ярких представителей казахской интеллигенции. Он открыл для мира великого Абая. Роман-эпопея «Путь Абая» описывает жизнь не только поэта Абая Кунанбаева, но и всего казахского народа того времени. Она считается первой эпопеей, написанной на казахском языке. «Путь Абая» широко известен в Казахстане и далеко за его пределами, - рассказала Гульмира Мамаева.

В рамках торжественного мероприятия гости смогли насладиться произведениями писателя. Показали отрывок пьесы «Еңлік–Кебек», написанной больше века назад. Это первое драматическое произведение Мухтара Ауэзова, которое он написал в возрасте 21 года.

В завершение мероприятия был исполнен гимн школы «Алға, мектебім!», автором слов которого является учитель казахского языка и литературы Раушан Абилова.

Миша Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика