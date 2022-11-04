Жанаозенские артисты стали лауреатами международного конкурса

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Фольклорный ансамбль «Асыл мұра», созданный при государственном коммунальном казенном предприятии «Өнер», исполнил различные кюи. Гран-при коллектив получил в номинации «Инструментальное искусство» за исполнение кюя Казангапа «Боз жорғаның бөгелек қағуы» и «Восточного танца» Баходира Курбанова.



Салима Курумбай за сольное исполнение «Әке толғауы» Жасарала Енсепова стала лауреатом I степени, а квартет «Асыл мұра» - лауреатом II степени за исполнение народного произведения «Сал күреңді».

Руководителю ансамбля Карагоз Мурабайкызы было вручено благодарственное письмо. Отметим, что конкурс-фестиваль прошёл 31 октября.