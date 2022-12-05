О дружбе с краснокнижными: детскую книгу выпустила писательница из Актау

Автором является наша местная писательница и драматург Нурайна Сатпаева.Презентация ее детской книги под названием «Серебряная тамга Альки» прошла в Алматы.В произведении рассказывается о мальчике из Актау, который получил в подарок от дедушки семейную реликвию - серебряную тамгу, и стал понимать животных. Став обладателем волшебного дара, он начал помогать и дружить с краснокнижными животными, обитающими в Мангистау.Книга выпущена издательством детской литературы «Тентек» на казахском на русском языках.