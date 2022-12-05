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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:16

Просмотров: 49

О дружбе с краснокнижными: детскую книгу выпустила писательница из Актау

Детская литература под названием «Серебряная тамга Альки» выпущена на казахском и русском языках.

Нурайна Сатпаева
Автором является наша местная писательница и драматург Нурайна Сатпаева.

Презентация ее детской книги под названием «Серебряная тамга Альки» прошла в Алматы.

О дружбе с краснокнижными: детскую книгу выпустила писательница из Актау


В произведении рассказывается о мальчике из Актау, который получил в подарок от дедушки семейную реликвию - серебряную тамгу, и стал понимать животных. Став обладателем волшебного дара, он начал помогать и дружить с краснокнижными животными, обитающими в Мангистау.

Книга выпущена издательством детской литературы «Тентек» на казахском на русском языках.

О дружбе с краснокнижными: детскую книгу выпустила писательница из Актау



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