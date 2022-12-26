Театр «Шам» представит спектакль в Актау

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Театр «Шам» представит 6, 7, 8 января вниманию жителей Актау и гостей города спектакль «№37».



Постановку можно будет увидеть на сцене Мангистауского областного музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина. Начало состоится в 19:00.



Билеты можно приобрести на сайте www.ticketon.kz.