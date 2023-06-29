Концерт в честь национального Дня домбры пройдёт на набережной в Актау

Фото из архива Lada.kz
Концерт «Домбра - драгоценное наследие» в честь национального Дня домбры пройдёт 1 июля в 19:00 в 15 микрорайоне в амфитеатре.
Все желающие могут прийти и посмотреть концерт, в котором прозвучат известные казахские кюи.
- Приглашаем всех гостей и жителей Актау отметить национальный День добмры, - говорят в акимате.
Национальный День домбры в Казахстане отмечается в первое воскресенье июля с 2018 года. В 2018 году в Актау в праздновании Дня домбры приняли участие 500 домбристов.
Все желающие могут прийти и посмотреть концерт, в котором прозвучат известные казахские кюи.
- Приглашаем всех гостей и жителей Актау отметить национальный День добмры, - говорят в акимате.
Национальный День домбры в Казахстане отмечается в первое воскресенье июля с 2018 года. В 2018 году в Актау в праздновании Дня домбры приняли участие 500 домбристов.
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