В Актау проходит республиканский айтыс акынов

Жителей Актау приглашают посетить республиканский айтыс акынов. Мероприятие проходит в Доме дружбы в честь 50-летия Мангистауской области и 60-летия города.- В республиканском айтысе акынов принимают участие 16 поэтов-импровизаторов: Акылбеков Рустем из Абайской области, Ками Дидар из Карагандинской области, Ережепов Айбек из Алматинской области, Шугатаев Аспанбек из Павлодарской области, Мирланов Мурадым из Западно-Казахстанской области, Аханов Максат из Карагандинской области, Кылышбеков Асхат из Жамбылской области, Ахметов Марат из Актюбинской области, Косымбаев Зейнетулла из Мангистауской области, а также Орынбасаров Азамат, Онгарбаев Нурсултан, Аушанов Ерсултан, Алиев Жанболат, Ердаулет Сардар, Саламатов Мейрбек, Байжигит Бейбит, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.Айтыс проходит в здании Дома дружбы два дня - 29 и 30 июня. Начало в 14:00. Вход бесплатный.