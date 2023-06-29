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ЛАДА.kz » Культура

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 327

В Актау проходит республиканский айтыс акынов

Мероприятие проходит 29 и 30 июня в Доме дружбы, расположенном в 34 микрорайоне Актау. Вход свободный.

Фото из архива Lada.kz
Жителей Актау приглашают посетить республиканский айтыс акынов. Мероприятие проходит в Доме дружбы в честь 50-летия Мангистауской области и 60-летия города.

- В республиканском айтысе акынов принимают участие 16 поэтов-импровизаторов: Акылбеков Рустем из Абайской области, Ками Дидар из Карагандинской области, Ережепов Айбек из Алматинской области, Шугатаев Аспанбек из Павлодарской области, Мирланов Мурадым из Западно-Казахстанской области, Аханов Максат из Карагандинской области, Кылышбеков Асхат из Жамбылской области, Ахметов Марат из Актюбинской области, Косымбаев Зейнетулла из Мангистауской области, а также Орынбасаров Азамат, Онгарбаев Нурсултан, Аушанов Ерсултан, Алиев Жанболат, Ердаулет Сардар, Саламатов Мейрбек, Байжигит Бейбит, - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Айтыс проходит в здании Дома дружбы два дня - 29 и 30 июня. Начало в 14:00. Вход бесплатный.

В Актау проходит республиканский айтыс акынов




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