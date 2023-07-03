Танцоры из Актау завоевали 85 медалей на международном конкурсе

Фестиваль проходил 1 июля в Боровом и собрал свыше 700 участников из Шымкента, Алматы, Астаны, Павлодара, Петропавловска, Талдыкоргана и Актау. Наш город представили воспитанницы танцевально-образовательного центра «QUARTZ» под руководством Лилии Лахмоткиной.В общем на сцене были представлены 86 номеров, где выступали группами, а также показывали сольные номера.В составе жюри находились ведущие топовые хореографы из России, участвующие в таких проектах, как шоу «Танцы» на телеканале ТНТ.Так, танцевальным коллективам « Life Style» и «Life Style Junior» удалось завоевать четыре первых места и три серебряные награды. Также им вручили семь кубков.