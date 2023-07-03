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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:57

Просмотров: 436

Танцоры из Актау завоевали 85 медалей на международном конкурсе

Воспитанницы танцевально-образовательного центра «QUARTZ» получили семь кубков на международном хореографическом конкурсе-фестивале «Таланты Казахстана».

Фото предоставила Лилия Лахмоткина
Фестиваль проходил 1 июля в Боровом и собрал свыше 700 участников из Шымкента, Алматы, Астаны, Павлодара, Петропавловска, Талдыкоргана и Актау. Наш город представили воспитанницы танцевально-образовательного центра «QUARTZ» под руководством Лилии Лахмоткиной.

В общем на сцене были представлены 86 номеров, где выступали группами, а также показывали сольные номера.

В составе жюри находились ведущие топовые хореографы из России, участвующие в таких проектах, как шоу «Танцы» на телеканале ТНТ.

Так, танцевальным коллективам « Life Style» и «Life Style Junior» удалось завоевать четыре первых места и три серебряные награды. Также им вручили семь кубков.

Танцоры из Актау завоевали 85 медалей на международном конкурсе

Танцоры из Актау завоевали 85 медалей на международном конкурсе

Танцоры из Актау завоевали 85 медалей на международном конкурсе

Танцоры из Актау завоевали 85 медалей на международном конкурсе



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