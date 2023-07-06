Жителей Актау приглашают отметить праздник Ивана Купалы

Праздник пройдёт в «Розовом дворике» культурно-досугового комплекса имени Абая 7 июля в 18:30. В программе запланирован концерт, творческая выставка, обряды и развлечения. Мероприятие также приурочено к закрытию 58-го творческого сезона КДК имени Абая.



- Концерт народного коллектива ансамбля народного танца «Альтаир» при поддержке КДК имени Абая и украинского этно-культурного объединения имени Тараса Шевченко состоится 7 июля в 18:30. В программе: выступление народного коллектива «Альтаир», вокального дуэта УЭКО «Мальвы», призёра вокального конкурса «Голос 40+» Галины Погореловой, а также творческая выставка, обряды и развлечения. Вход свободный, ждём всех желающих, - отметили в украинском этно-культурном объединении имени Т.Г. Шевченко.





История праздника



Иван Купала считается языческим праздником. И неслучайно — еще у идолопоклонников в день летнего солнцестояния было принято совершать ритуалы очищения и омовения. Считалось, что, искупавшись в этот день в каком-нибудь водоёме, можно избавиться от болезней. Некоторые полагают, что название «Купала» связано именно с этими обрядами. Другие же уверяют, что праздник получил такое имя, поскольку был посвящён некоему Купале — «богу полевых цветов и плодов».



Считалось, что в ночь на Ивана Купалу вода, огонь, цветы и травы приобретают магические свойства — становятся способны очищать от грехов и исцелять от всех болезней, — то именно с ними и была связана большая часть обрядов и традиций.



К примеру, праздник был немыслим без костра и прыжков через него. Причем прыгать через огонь больше всего нравилось молодым людям: ведь это повод показать свою удаль. Кроме того, люди были уверены, что один такой прыжок может излечить от болезней и сглаза, а заодно сделать совершившего его человека счастливее и удачливее. Любили эту забаву и девушки: они верили, что так можно стать красивее и привлекательнее.



Но особой популярностью такое времяпровождение всегда пользовалось у влюбленных: считалось, что если молодая пара возьмется за руки и как ни в чем не бывало перепрыгнет через огонь, то она будет неразлучна.



Ещё одним обязательным пунктом праздничной программы всегда являлось массовое купание. Приписываемые воде магические свойства были для наших предков не единственным поводом окунуться в ближайшем водоеме: верили, что в самую короткую ночь в году нечисть покидает все озёра и реки.