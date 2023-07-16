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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:56

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Приходила муза: войлочные сумочки учили делать в Актау

Для желающих проведен мастер-класс по валянию сумочки из шерсти.

Фото автора
По приглашению арт-галереи «Пристань» был проведен мастер-класс по войлоковалянию чехла-сумочки.

Приглашая на мастер-класс, организаторы просили всех принести с собой хорошее настроение и «сильные руки», поскольку шерсть валять - непросто. Участницы мастер-класс выполнили требования.

Приходила муза: войлочные сумочки учили делать в Актау


По мнению учениц, в уютной «Пристани», где стены увешаны необыкновенными картинами разных стилей и техник, было очень интересно смастерить сумочку своими руками, потому как искусная умелица Евгения Ермак все показала и рассказала максимально детально. Без спешки и со знанием ответила на все вопросы.

- Занятие прошло в творческой увлекательной атмосфере, с шутками и смехом. У каждой участницы получился свой неповторимый, не похожий на других чехол-сумочка. Сюда поместится и телефон, и ключи, и кошелек, и миниатюрная косметичка, - поделилась Евгения Ермак.


Приходила муза: войлочные сумочки учили делать в Актау


Мастер-класс длился четыре часа. В перерыве хозяйка мастерской угостила женщин чаем с пирогом.



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