Приходила муза: войлочные сумочки учили делать в Актау

- Занятие прошло в творческой увлекательной атмосфере, с шутками и смехом. У каждой участницы получился свой неповторимый, не похожий на других чехол-сумочка. Сюда поместится и телефон, и ключи, и кошелек, и миниатюрная косметичка, - поделилась Евгения Ермак.

По приглашению арт-галереи «Пристань» был проведен мастер-класс по войлоковалянию чехла-сумочки.Приглашая на мастер-класс, организаторы просили всех принести с собой хорошее настроение и «сильные руки», поскольку шерсть валять - непросто. Участницы мастер-класс выполнили требования.По мнению учениц, в уютной «Пристани», где стены увешаны необыкновенными картинами разных стилей и техник, было очень интересно смастерить сумочку своими руками, потому как искусная умелица Евгения Ермак все показала и рассказала максимально детально. Без спешки и со знанием ответила на все вопросы.Мастер-класс длился четыре часа. В перерыве хозяйка мастерской угостила женщин чаем с пирогом.