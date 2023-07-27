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ЛАДА.kz » Культура

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 1011

Международный аэропорт Рима опубликовал в соцсетях репетицию артистов из Актау

В Италии стартует традиционный фестиваль фольклорного танца «Is pariglias», где со своей программой выступят деятели культуры из Актау. Момент репетиции артистов областной филармонии имени Мурата Оскинбаева, ансамбля танца «Жорга» и этно-фольклорного ансамбля «Ак шагыл» попал на видео, которое разместили на страницах в социальных сетях международного аэропорта Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи.

Коллаж из фото. Фото предоставлены управлением культуры региона
В городе Ассемини, Италия с 27 по 30 июля пройдёт 47 ежегодный традиционный фестиваль фольклорного танца «Is pariglias». Наш регион на мероприятии представят артисты областной филармонии имени Мурата Оскинбаева, ансамбль танца «Жорга» и этно-фольклорный ансамбль «Ак шагыл». Руководителем делегации выступил Бекбол Базарбаев, директор филармонии.

Международный аэропорт Рима опубликовал в соцсетях репетицию артистов из Актау


Вчера, 26 июля, во время ожидания рейса в Риме, наши артисты решили провести репетицию. Представление впечатлило окружающих, и они сняли выступление на видео.



- Мы решили между рейсами отрепетировать свою программу прямо в аэропорту. Конечно, ожидали реакцию прохожих, но нам было приятно, когда подошли представители аэропорта и сильно заинтересовались нами. Расспрашивали о самом танце, о нашей культуре и подобном, - отметил Серик Сариев, художественный руководитель делегации.

Художественный руководитель делегации также рассказал, что наши артисты выступят на подобном мероприятии впервые, хотя ансамбль танца «Жорга» в 2012 году уже участвовал в конкурсе и завоевал гран-при в Сан-Ремо, Италия.

- Сегодня вечером открытие фестиваля, мы выступим с 25-минутным представлением «Бастангы бакыт бастауы», где мы передаём казахские традиции танцами и песнями, - добавил Серик Сариев.



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