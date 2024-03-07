Счастье дружбы: 210 лет со дня рождения Тараса Шевченко отмечают в Мангистау

«Чудный край и песни дивные! Много добрых воспоминаний сохранил я о старом Переяславе и о тебе, мой единый друже...», - писал впоследствии Тарас Григорьевич ему из ссылки.



«Лучший представитель молодого поколения сороковых годов», - писали друзья Шевченко о враче Александрийском, с которым поэт также сблизился в Орской крепости.

«...Я был осчастливлен встречею с любимым и уважаемым мною поэтом Тарасом Григорьевичем Шевченко, с которым провожу эти дни, что оставит во мне глубокое воспоминание навсегда», - оставил такую запись в дневнике поэта 15-16 августа 1857 года Незабытовский.

«Свидетельство.



Дано сие в том, что академик Тарас Шевченко... давно уже страдает органическим расстройством печени и сердца; в последнее время развилась водяная болезнь, от которой он и умер сего 26 февраля.



С.-Петербург, числа, февраля 26 числа 1861 года.



Оригинал подписал врач Эдуард Бери, ординатор при больнице



Св.Марии Магдалины»

Как говорят в музее имени Тараса Шевченко, эта история о врачах, которые встречались в жизни Великого Кобзаря и помогали ему в самые тяжелые минуты жизни. Некоторые из них стали ему настоящими друзьями, которые были в судьбе Тараса Шевченко до последнего....Не согнув великого Кобзаря духовно, его сломили физически, преступно сократив ему жизнь. С помощью найденных архивных документов, историко-литературных источников удалось установить историю тяжелого заболевания поэта, причину его кончины.Трудно найти человека, на долю которого выпало бы столько испытаний, сколько пришлось их вынести великому Кобзарю. Из 47 лет жизни 34 года провел он в неволе: 24 – был крепостным, 10 – ссыльным. Остальные тринадцать «свободных» лет находился под неусыпным надзором жандармов....Весной 1837 года 23-летний Тарас Шевченко, еще крепостной, подмастерье петербургского живописца Ширяева, тяжело заболел. Комитет Общества поощрения художников выдал ему на лечение денежное пособие. На эти средства художник Сошенко и врач Жидовцов поместили больного в петербургскую больницу Св.Марии Магдалины, славившуюся наиболее современными методами лечения. Гордостью этого медицинского учреждения были врачи, и, прежде всего, штаб-лекарь Бланк - дед Владимира Ильича Ленина по матери. Заболевание протекало тяжело. Но заботливое лечение, уход и, как писал сам Шевченко, «молодое здоровье» взяли свое...Вскоре друзья выкупили его из крепостного рабства. Получив свободу, Шевченко начал посещать классы Академии xyдожеств, с головой окунулся в мир художественных, литературных и научных интересов.1845 год. Окончена учеба в Академии художеств. Поэт едет в Украину. Теплой, сердечной была его встреча в Переяславе со знакомым еще по Петербургу врачом Козачковским.В декабре Шевченко вновь тяжело заболел. Козачковский ни на минуту не отходил от своего друга, всемерно облегчал его страдания. Именно в этот период в небольшой комнате доктора Козачковского поэт написал при свечке свой известный «Заповіт» («Завещание»). Жестоко поплатился поэт за свободолюбивое творчество - он был сослан в далекие зауральские степи, в Орск, в солдатчину. Безысходная тоска по воле, по любимой Украине тяжело томила его.[center][/center]Так написал поэт в стихотворении, посвященном А.О.Козачковскому. Условия жизни были невыносимо тяжелы. Вскоре поэт заболел ревматизмом. Последовало осложнение - острая сердечная недостаточность, потом типичная для ссыльных и заключенных цинга. Перенес изнурительную малярию, серьезное заболевание глаз. Плюс ко всему - муки душевные, ему запретили писать и рисовать.Первым оказал медицинскую помощь во время его десятилетней солдатчины штаб-врач отдельного Оренбургского корпуса Богословский. От тяжелых приступов спасал Шевченко младший врач Раимского лазарета Лавров.По свидетельству современников, Лавров был одним из ближайших друзей поэта в ссылке. Тарас Григорьевич часто упоминает это имя в своей переписке. Сохранился его дружеский шарж на Лаврова.Как свидетельствуют материалы Госархива Оренбургской области, в судьбе поэта принял участие и батальонный врач Новопетровской крепости Никольский, также высоко ценивший талант Шевченко. Он снабжал ссыльного книгами и журналами.Ho вот умер «коронованный жандарм» Николай I. Казалось, вот оно, освобождение. Однако Александр II вычеркнул фамилию поэта из списка амнистированных, хорошо помня едкие стихи Кобзаря о своих матери и отце.Революционная ситуация, назревшая в стране, неустанные усилия прогрессивных деятелей культуры вынудили царское правительство уступить - Шевченко был освобожден из ссылки.На утлой рыбачьей лодке Тарас Григорьевич направился в Астрахань. В городе поселился в доме Моравского, служившего в то время младшим врачом 45-го флотского экипажа.Теплой была встреча с молодым астраханским врачом Незабытовским. Вместе с Моравским он учился на медицинском факультете Киевского университета, оба получили направление в Севастополь, на театр военных действий русско-турецкой войны. За «образцовое и деятельное исполнение своего долга во время обороны Севастополя» военные врачи Моравский и Незабытовский были награждены орденами Святого Станислава третьей степени с мечами.Незабытовский был хорошо знаком с творчеством Шевченко, восхищался его поэзией. Шевченко подарил ему автограф стихотворения «Ще як були мы козаками». Врач переписал поэму Шевченко «Чернец» и стихи «A.O.Кoзачковскому». Стихи великого кобзаря он сохранил для потомков.По пути в Петербург, возвращаясь из 10-летней ссылки, поэт снова тяжело заболел.B Москве он обратился к своему другу - великому актеру Щепкину с просьбой «пригласить медика, какого он лучше знает...».Михаил Семенович вызвал доктора Мина. В записи, сделанной поэтом в дневнике, читаем: «Дмитрий Егорович Мин - ученый, переводчик Данте и еще более ученый и опытный медик. Поэт и медик...»Искренняя сердечная дружба связывала Шевченко и с Николаем Курочкиным - замечательным врачом и талантливым поэтом. Перу доктора Курочкина принадлежит много медицинских работ, в частности, «Очерк отношения врача к обществу в Древней России».Самоотверженно боролись за жизнь поэта выдающиеся петербургские врачи - доктор медицины Бери, Круневич.Вот перед нами еще один пожелтевший от времени документ, найденный в фондах Центрального государственного исторического архива в Ленинграде:...Холодным мартовским днем 1861 года на Смоленском кладбище в Петербурге над открытой могилой великого Кобзаря с проникновенной речью выступил Николай Курочкин. Пророчески прозвучали слова: «...Вся его жизнь была рядом испытаний... Счастье в жизни не для него - его ждет другое, посмертное счастье - слава...»