Аким одобрил показ фильма о голодоморе в Актау

Градоначальник провел встречу с автором кинокартины «Қызыл орамал» (Красный платок) Канатом Майлыбаевым, актерами, исполняющих главные роли, и одобрил показ фильма для широкой аудитории.

Встреча с акимом города. Фото предоставил Канат Майлыбаев

Спустя месяц безуспешных попыток добиться бесплатного показа фильма о голодоморе режиссера пригласили на прием лично к акиму города Абилкаиру Байпакову. Без внимания не остались и главные актеры Дильназ Амангелді и Консбай Тәңірхан. Певец Мурат Кожа не смог присутствовать на приеме у акима по причине отъезда на концерт в Алматы.

Глава города одобрил показ киноленты «Қызыл орамал» (Красный платок), который состоится 21 октября в 19:00 часов в КДК имени Абая. Вход бесплатный.

Напомним, съемки фильма начались в июле этого года. По завершении съемок режиссер планировал бесплатный показ, но почти месяц чиновники отказывали ему, при этом конкретных и весомых причин не называли.