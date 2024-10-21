На премьеру фильма о голодоморе приглашают жителей Актау

Кинокартину «Қызыл орамал» (Красный платок) покажут в культурно-досуговом комплексе (КДК) имени Абая в предстоящий понедельник, 21 октября.
Испытавший трудности с бесплатным показом режиссер Канат Майлыбаев приглашает жителей и гостей Актау на премьеру своего кинодетища «Қызыл орамал» (Красный платок).
Автор картины пригласил акима области, градоначальника и представителей управления и отделов культуры.
Показ состоится 21 октября в 19:00 часов в КДК имени Абая.
Вход бесплатный.
Напомним, съемки фильма начались в июле этого года. По их завершении режиссер планировал бесплатный показ, но почти месяц чиновники отказывали ему, при этом конкретных и весомых причин не называли. Спустя время аким города все-таки одобрил показ фильма.
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