На премьеру фильма о голодоморе приглашают жителей Актау

Фото предоставил режиссер Канат Майлыбаев

Испытавший трудности с бесплатным показом режиссер Канат Майлыбаев приглашает жителей и гостей Актау на премьеру своего кинодетища «Қызыл орамал» (Красный платок).

Автор картины пригласил акима области, градоначальника и представителей управления и отделов культуры.

Показ состоится 21 октября в 19:00 часов в КДК имени Абая.

Вход бесплатный.

Напомним, съемки фильма начались в июле этого года. По их завершении режиссер планировал бесплатный показ, но почти месяц чиновники отказывали ему, при этом конкретных и весомых причин не называли. Спустя время аким города все-таки одобрил показ фильма.