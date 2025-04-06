В Сети появились захватывающие кадры выступления Димаша Кудайбергена в Актау

Грандиозный гала-концерт с участием звезд казахстанской и зарубежной эстрады стал вдохновителем на создание десятков видеороликов, снятых профессиональными мастерами из Актау. Редакция Lada.kz продолжает делиться красивыми кадрами выступлений и шоу-дронов, смонтированных земляками.

Фото: Lada.kz / Ольга Ярославская

Одним из самых долгожданных гостей вечера стал казахстанский певец международного уровня Димаш Кудайберген. Вопросы о его участии в мероприятии чаще всего звучали в социальных сетях и на улицах города. До последнего дня жители и гости Актау не знали, будет ли его выступление. Посмотреть на суперзвезду с потрясающим голосом пришли тысячи горожан. Видеографы областного центра Ilesov012, alex__fpv_ , nurkentazhibay через свои работы поделились впечатлениями вчерашнего вечера.

Напомним, ходе мероприятия медпомощь понадобилась 40 гражданам. Событие собрало свыше 100 тысяч зрителей. В Актау также прошло шоу дронов, задействовано было 600 устройств. Особо ждали жители и гости Актау певца Димаша Кудайбергена.