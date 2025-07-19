Из-за перебоев с электроэнергией концерт «Актау Рок 2025» перенесли на 21 июля

Бесплатное музыкальное мероприятие «Актау Рок 2025», запланированное на 18 июля, было отменено из-за перебоев с электроснабжением в 17 микрорайоне. В этой связи организаторы приняли решение о переносе концерта на новую дату, передает Lada.kz .

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Бесплатный молодежный рок-концерт пройдет в понедельник, 21 июля, в Мангистауском областном дворце школьников в 17 микрорайоне.

На сцену выйдут три подростковые рок-группы и несколько исполнителей с сольными номерами. Организатором мероприятия выступает кружок «Гитара» Мангистауского областного Дворца ккольников. Приходите поддержать молодых музыкантов и зарядиться энергией живого рока, - призывают артисты.

Начало мероприятия 19:00 часов. Вход свободный.

За актауальной информацией можно следить на Instagram-странице клуба.

Напомним, ранее корреспондент Lada.kz обратился к партнеру адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» Айбеку Суюндукову с вопросом о том, могут ли жители Мангистауской области требовать возмещения нанесенного ущерба в случае поломки техники из-за резких скачков напряжения или отключений. Эксперт также рассказал, предусмотрена ли в законе статья, согласно которой коммунальные компании, занимающиеся подачей и распределением электроэнергии, несут ответственность за качество своих услуг.