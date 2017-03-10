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ЛАДА.kz » Культура

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 318

Тизер снятого в Актау фильма о Тарасе Шевченко появился в сети

Тизер фильма, повествующего о жизни Тараса Шевченко, опубликовал в сети его режиссер. Начало проката ленты в кинотеатрах ожидают весной 2018 года.

Фото из архива Lada.kz
Тизер фильма «Тарас. Прощание с пустыней» опубликовал на youtube.com Александр Денисенко, режиссёр картины. Съёмки фильма, рассказывающего о жизни украинского поэта и художника, проходят на территории Одесской и Мангистауской областей. Основное действие, говорит режиссер, будет развиваться летом 1857 года - в последние три месяца ссылки, проведенной Тарасом Шевченко на службе в царской армии. Выход фильма запланирован на март 2018 года.



Напомним, в Украине начали съемки полнометражного художественного фильма о Тарасе Шевченко «Тарази. Прощание с пустыней».

Подготовки к съемкам проходили в Мангистауской области.

Кастинг на главную женскую роль прошел в августе 2016 года.

Актер из Мангистау Медгат Умиралиев играет одну из главных ролей в фильме о Тарасе Шевченко. Роль Кати в фильме сыграла Акниет Орынтай.


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Комментарии ( 1 )

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Artur007 (Посетители) Сегодня, 20:24
че то долго!Аж 2018...Не форсаж же все таки сняли где кучу спец эффектов которые обрабатывать надо год
 
 

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