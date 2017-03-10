Тизер снятого в Актау фильма о Тарасе Шевченко появился в сети

Фото из архива Lada.kz
Тизер фильма «Тарас. Прощание с пустыней» опубликовал на youtube.com Александр Денисенко, режиссёр картины. Съёмки фильма, рассказывающего о жизни украинского поэта и художника, проходят на территории Одесской и Мангистауской областей. Основное действие, говорит режиссер, будет развиваться летом 1857 года - в последние три месяца ссылки, проведенной Тарасом Шевченко на службе в царской армии. Выход фильма запланирован на март 2018 года.
Напомним, в Украине начали съемки полнометражного художественного фильма о Тарасе Шевченко «Тарази. Прощание с пустыней».
Подготовки к съемкам проходили в Мангистауской области.
Кастинг на главную женскую роль прошел в августе 2016 года.
Актер из Мангистау Медгат Умиралиев играет одну из главных ролей в фильме о Тарасе Шевченко. Роль Кати в фильме сыграла Акниет Орынтай.
Напомним, в Украине начали съемки полнометражного художественного фильма о Тарасе Шевченко «Тарази. Прощание с пустыней».
Подготовки к съемкам проходили в Мангистауской области.
Кастинг на главную женскую роль прошел в августе 2016 года.
Актер из Мангистау Медгат Умиралиев играет одну из главных ролей в фильме о Тарасе Шевченко. Роль Кати в фильме сыграла Акниет Орынтай.