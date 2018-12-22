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ЛАДА.kz » Культура

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:03

Просмотров: 357

Актауский рэпер Big Som записал новый сингл

После перерыва актауский рэп-исполнитель Big Som выпустил песню под названием «Видимо». Песня записана в новом для артиста стиле.

Фото со страницы Самсона Аракеляна в ВКонтакте
Новый трек актауского исполнителя был записан еще месяц назад в совместной работе с DJ ZEMAN.

- Музыкой я всегда занимался этапами, еще с 90-ых. Это уже третье или четвертое мое возвращение, последние три года гастролировал, новых треков не записывал. Были другие цели, задачи, в основном, связанные с уличными субкультурами. Появилось желание записать песню в новом стиле, где я практикую вокальное исполнение. Надеюсь, моим слушателям понравится, и у меня хоть немного получается, - рассказал Самсон Аракелян (Big Som).

Исполнитель также отметил, что следующий год будет «музыкальным» для него самого и его команды.



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