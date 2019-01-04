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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:44

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Пания Сармурзина: На территории Мангистау в реставрации нуждаются 20 некрополей

Мангистаускими компаниями установлены ограждения лишь на трех из 20 некрополей, нуждающихся в реставрационных работах. Основная масса шефствующих предприятий ограничиваются лишь субботниками на территории некрополей. Об этом стало известно на заседании областной комиссии по охране памятников Мангистау.

Заседание областной комиссии. Фото автора
По словам Пании Сармурзиной, руководителя управления культуры области, местные исполнительные органы обязаны соблюдать Закон «О сохранении и использовании объектов историко-культурного наследия» на вверенной им территории.

- Между тем, требования по выделению земель для новых захоронений вне территорий древних некрополей не выполняются. Работы по строительству ограждений и установке памятных досок и опознавательных знаков ответственными лицами практически не проводятся. Большинство из них ограничиваются проведением субботников. В 2018 году компаниями «МангыстауЭнергоМунай», «ОйлТранспортКорпорейшн» и «Мунайтелеком» построены ограждения и установлены опознавательные доски на двух некрополях. По поручению Максата Скакова, заместителя акима области, предприятием «Бузачи Оперейтинг Лимитед» ограждение установлено на некрополе Алма. Остальные компании ссылаются на отсутствие средств и отсутствие помощи со стороны районных акиматов. Общее же количество памятников, нуждающихся в реставрационных работах, равно 20, - отметила Пания Сармурзина.

На данный момент, как сказала Пания Сармурзина, подготовлены три проектно-сметные документации по реставрации памятников: Дома Дубского в Тупкараганском районе и трех памятников в Мунайлинском районе.

Пания Сармурзина заметила, что в 2017 году 41 компания получила благодарственные письма от управления культуры за помощь в сохранении памятников Мангистау.

Максат Скаков, заместитель акима области, председательствовавший на заседании, поручил акимам городов и районов оказать действенную поддержку шефствующим компаниям в неукоснительном исполнении Закона «О сохранении и использовании объектов историко-культурного наследия» в 2019 году.


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