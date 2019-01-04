Пания Сармурзина: На территории Мангистау в реставрации нуждаются 20 некрополей

Заседание областной комиссии. Фото автора

По словам Пании Сармурзиной, руководителя управления культуры области, местные исполнительные органы обязаны соблюдать Закон «О сохранении и использовании объектов историко-культурного наследия» на вверенной им территории.



- Между тем, требования по выделению земель для новых захоронений вне территорий древних некрополей не выполняются. Работы по строительству ограждений и установке памятных досок и опознавательных знаков ответственными лицами практически не проводятся. Большинство из них ограничиваются проведением субботников. В 2018 году компаниями «МангыстауЭнергоМунай», «ОйлТранспортКорпорейшн» и «Мунайтелеком» построены ограждения и установлены опознавательные доски на двух некрополях. По поручению Максата Скакова, заместителя акима области, предприятием «Бузачи Оперейтинг Лимитед» ограждение установлено на некрополе Алма. Остальные компании ссылаются на отсутствие средств и отсутствие помощи со стороны районных акиматов. Общее же количество памятников, нуждающихся в реставрационных работах, равно 20, - отметила Пания Сармурзина.



На данный момент, как сказала Пания Сармурзина, подготовлены три проектно-сметные документации по реставрации памятников: Дома Дубского в Тупкараганском районе и трех памятников в Мунайлинском районе.



Пания Сармурзина заметила, что в 2017 году 41 компания получила благодарственные письма от управления культуры за помощь в сохранении памятников Мангистау.



Максат Скаков, заместитель акима области, председательствовавший на заседании, поручил акимам городов и районов оказать действенную поддержку шефствующим компаниям в неукоснительном исполнении Закона «О сохранении и использовании объектов историко-культурного наследия» в 2019 году.