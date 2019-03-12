В Актау пройдет концерт симфонического оркестра областной филармонии

Концерт симфонического оркестра. Фото предоставлено филармонией

В исполнении симфонического оркестра прозвучит «Серенада для струнных» Петра Чайковского, увертюра к опере «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, симфония №1 Людвига Бетховена, «Концертштюк» Тлеса Кажгалиева.



Художественный руководитель и главный дирижер Адиль Бестембеков.



Серенада для струнного оркестра Петра Чайковского была написана композитором осенью 1880 года и посвящена композитору и виолончелисту Карлу Альбрехту. В этом сочинении Чайковский обратился к жанру серенады, характерному для музыки XVIII века. По собственному признанию композитора образцом для его струнной серенада была музыка Вольфганга Амадея Моцарта.



«Царская невеста» — опера в четырёх действиях Николая Римского-Корсакова по драме Льва Мея в обработке Ильи Тюменева. В 1849 году русский литератор Лев Мей написал драму «Царская невеста». Сюжет ее основан на реальных исторических событиях, когда одна из жен царя Иоанна Грозного, дочь коломенского дворянина Марфа Собакина, избранная самим царем-женихом на смотринах девиц из благородных семей, через две недели после свадьбы умерла.



Бетховен посвятил симфонию №1 барону Готфриду ван Свитену, директору императорской библиотеки и крупному меценату, дружному, в своё время, с Моцартом и Гайдном.



Тлес Кажгалиев - (1949—1996) — казахстанский композитор, сын дирижёра Шамгона Кажгалиева. Окончил Московскую Государственную консерваторию им. Чайковского, по классу композиции.

«Концертштюк» Кажгалиева, как полагает рецензент Los Angeles Times, - «превосходная пьеса для начала концерта, короткое искромётное скерцо, наперченное мимолётными отсылками к Шостаковичу».

Сочинение Кажгалиева «Концертштюк», как и сюита из балета «Степная легенда», концерты для фортепиано с оркестром, альта с оркестром, двойной концерт для скрипки, флейты и камерного оркестра и многие другие вошли в антологию казахской музыкальной культуры и в репертуар таких коллективов как Государственный симфонический оркестр РК, Государственные камерные оркестры «Академия солистов», «Камерата Казахстана», Молодёжный симфонический оркестр Государственной консерватории им. Курмангазы и др. и исполнялись в Москве, Санкт-Петербурге, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке (Карнеги-холл), в Австрии, Норвегии, Франции, Бельгии, Нидерландах и других странах мира, причем нередко в исполнении зарубежных музыкальных коллективов.



Концерт симфонического оркестра состоится 16 марта в 18:00 часов в зале областной филармонии (5 мкр.).



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