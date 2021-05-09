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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:22

Просмотров: 1192

Победитель «Бала дауысы» из Актау снял видеоклип

Обладатель гран-при конкурса «Бала дауысы» Армен Саакян снял видео для своей первой авторской композиции «Бала тілегі» (Желание ребёнка).

Кадр видео
После победы на V сезоне национального детского песенного конкурса «Бала дауысы» в конце прошлого года педагог Армена Саакяна Нургуль Медербекова предложила записать авторскую песню.

- Я долго думал, что же можно спеть, а на тот момент в Армении шла война. Видел, как мои родители переживали целыми днями. И у меня появилась мысль спеть про то, чтобы не было войны, не погибали люди и не страдали дети, - делится юный исполнитель.


Педагог по музыке познакомила родителей Армена с композитором и певцом Маратом Оразбаевым. Армен рассказал ему своё видение песни. Они решили донести главную мысль до людей - война не приведёт ни к чему хорошему.

После записи трека Армен Саакян и Марат Оразбаев приступили к съёмкам видеоклипа.

- Спасибо моим родителям за то, что вложили столько усилий и нервов, Марату Оразбаеву за то, что выдержал такую нагрузку. Большая благодарность моему педагогу Нургуль Медербековой за то, что научила так красиво петь, за её активность и переживания, а также за поиск стольких актёров. Отдельное спасибо главной героине Милене за согласие сняться в клипе и всем, кто поддержал в трудную минуту, - сказал Армен Саакян.







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