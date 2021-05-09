Победитель «Бала дауысы» из Актау снял видеоклип

- Я долго думал, что же можно спеть, а на тот момент в Армении шла война. Видел, как мои родители переживали целыми днями. И у меня появилась мысль спеть про то, чтобы не было войны, не погибали люди и не страдали дети, - делится юный исполнитель.

- Спасибо моим родителям за то, что вложили столько усилий и нервов, Марату Оразбаеву за то, что выдержал такую нагрузку. Большая благодарность моему педагогу Нургуль Медербековой за то, что научила так красиво петь, за её активность и переживания, а также за поиск стольких актёров. Отдельное спасибо главной героине Милене за согласие сняться в клипе и всем, кто поддержал в трудную минуту, - сказал Армен Саакян.