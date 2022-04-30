Пожар на полигоне в пригороде Актау: основной очаг потушен

- Чтобы предотвратить распространение огня, окрестности были засыпаны грунтом. В тушении полностью задействованы личный состав службы по ЧС Мунайлинского района и коллектив ГКП «Мангистау жылу». Работает 20 единиц спецтехники. Кроме того, в соответствии с поручением акима области акимат города Актау также задействовал спецтехнику. Ситуация находится под контролем. Опасности для жизни человека нет, - доложил Ержан Кумискали.

По информации Ержана Кумискали, основной очаг пожара потушен.Напомним, мусорный полигон загорелся в ночь на 30 апреля в посёлке Баянды Мунайлинского района.